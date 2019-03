Forse kritiek op Amerikaanse dreigementen rond Huawei

De Duitse regering, maar ook Huawei, reageren afwijzend op dreigementen vanuit de Verenigde Staten over de veiligheid van de 5G-apparatuur van de Chinese leverancier. Bondskanselier Angela Merkel laat weten dat haar land zijn eigen veiligheidsstandaarden stelt voor een nieuw 5G-netwerk en dat dit niet aan de Verenigde Staten is.

De Verenigde Staten blijven druk zetten op bondgenoten in een poging zoveel mogelijk landen over te halen geen netwerkproducten van Huawei te gebruiken. De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland Richard Grenell dreigde gisteren nog dat de Amerikaanse inlichtingendiensten minder informatie zouden delen met Duitsland als Huawei-producten daar de basis zouden vormen voor het 5G-netwerk. Dat dreigement valt niet in goede aarde, niet bij de Duitse regering en niet bij Huawei.

Forse kritiek

Bondskanselier Angela Merkel reageerde afwijzend op het dreigement vanuit Washington. Wel vertelde ze wel dat haar regering de Amerikaanse zorgen deelde over de vraag of Huawei aan de hoge veiligheidsstandaarden voor het nieuwe netwerk kon voldoen. “Veiligheid, vooral als het aankomt op de uitbreiding van het 5G-netwerk, maar ook op andere vlakken in het digitale domein, is een belangrijke zorg voor de Duitse regering, dus definiëren we zelf onze standaarden”, aldus Merkel.

Peter Beyer, de trans-Atlantische coördinator van Merkel, laat weten dat mensen niet teveel in de opmerkingen van de Amerikaanse ambassadeur moeten lezen. “Er zijn terechte zorgen over de vraag of een bedrijf met zulke nauwe banden met de Chinese overheid geloofwaardig aan de hoge veiligheidseisen kan voldoen,” aldus Beyer. Toch staat Duitsland achter zijn eigen beleid en stelt de regering dat de samenwerking van de Duitse en Amerikaanse inlichtingendiensten los staat van de vestiging van 5G-netwerken.

Ook Huawei zelf is erg kritisch op de Amerikaanse dreigingen. Zo laat Vincent Pang, die bij Huawei de leiding geeft aan de West-Europese activiteiten, weten dat de Amerikaanse dreigementen te ver gaan. “Ik vind dat een land zijn politieke macht niet mag gebruiken om een commercieel bedrijf te schaden”, aldus Pang.