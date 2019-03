SAS stelt analyticsplatform beschikbaar aan Special Olympics World Games 2019

Analytics-specialist SAS levert wereldwijd data-analyses voor het goede doel. Dat doet het bedrijf als onderdeel van het ‘Data for Good’ programma. Meest recentelijk stelde het bedrijf zijn software beschikbaar aan de Special Olympics World Games 2019.

Dit sportevenement begint op 14 maart en duurt tot en met 21 maart. Het is het grootste sportevenement van de wereld voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 7.500 atleten en 3.000 coaches uit ruim 190 landen nemen deel aan 24 Olympische sporten. SAS is ‘official analytics supplier’ van het evenement en stelt zijn platform voor Data Management, Artificial Intelligence en Machine Learning beschikbaar aan het lokale organisatiecomité van de Special Olympics World Games.

Data analyseren

Dankzij het platform van SAS kunnen grote hoeveelheden data over de prestaties, de gezondheid en de locatie van sporters, evenals geografische gegevens over bezoekers en vrijwilligers real-time uit diverse bronnen worden geanalyseerd. Zo kan het comité bijvoorbeeld de veiligheid van deelnemers waarborgen door hun locatie en hartslag in real time te meten en indien nodig snel medische hulp beschikbaar stellen.

Ook kan de organisatie de data gebruiken voor medisch onderzoek om nieuwe inzichten in gedrag te krijgen dat kan bijdragen aan de verbetering van de sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking. SAS stelt daarnaast een internationaal team van vrijwillige datawetenschappers beschikbaar. Zij zorgen er tijdens het evenement voor dat de technologie waardevolle inzichten oplevert.

Waardevolle data

“De Olympische Spelen in Abu Dhabi vormen het startpunt voor de volgende 50 jaar van de Special Olympics Games. Het is daarom des te belangrijker voor ons dat er dit jaar gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde en innovatieve technologie die je kunt vinden”, zegt Peter Wheeler, de CEO van de Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019.

Volgens Wheeler worden de oplossingen van SAS ingezet om sporters en andere betrokkenen te monitoren. Daarmee zorgt men voor een soepel verloop van het volledige evenement. En: “Hiermee creëren we bovendien een waardevolle pool van data waar de Special Olympics-beweging veel baat bij heeft.”