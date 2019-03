Google heeft de opening van zijn zesde Europese cloudregio aangekondigd. Het gaat om Zürich in Zwitserland, wat de negentiende cloudregio wereldwijd is van het bedrijf. De regio bestaat uit drie beschikbaarheidszones, wat betekent dat het uit drie afzonderlijke datacentra bestaat, aldus Silicon Angle.

De drie beschikbaarheidszones zorgen volgens Google zelfs voor workloads met een hoge beschikbaarheid. “Hybride cloudgebruikers kunnen nieuwe en bestaande deployments naadloos integreren met behulp van ons regionale partner ecosysteem en via twee toegewijde, onderling verbonden punten van aanwezigheid”, aldus het bedrijf in een blogbericht.

Verder moet de nieuwe regio toegang met lagere latency tot Google Cloud Platform (GCP) producten en diensten bieden voor organisaties die in Zwitserland werken. Het gaat hierbij onder meer om Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, Cloud Spanner en BigQuery. “Het hosten van applicaties in de nieuwe regio kan vertragingen voor eindgebruikers in Zwitserland verbeteren met maximaal 10 milliseconden.”

Daarnaast bevat de Zürich-regio ook het private, software-gedefinieerde Cloud Interconnect-netwerk. Dat netwerk maakt een snelle en private link met andere regio’s mogelijk. Klanten kunnen daardoor toegang krijgen tot diensten van de internetgigant die nu niet beschikbaar zijn in de nu toegevoegde regio, met vergelijkbare lage vertragingen.

Strenge regels

Zwitserland is overigens wel anders dan de andere vijf locaties in Europa. Het land is namelijk geen lid van de Europese Unie, waardoor er andere privacy-wetten gelden. Vaak wordt gezegd dat het om één van de strengste regels ter wereld gaat.

De plannen voor de Zürich-regio werden in mei vorig jaar aangekondigd. Toen zei het bedrijf ook dat het van plan was om een nieuwe regio in Finland te openen. Die regio moet later dit jaar online gaan. In Nederland is al een regio actief, die begin 2018 geopend werd. Deze regio heeft een andere functionaliteit dan het bestaande datacentrum in de Eemshaven.