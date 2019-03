Intel zet schouders onder snellere CXL-interconnect voor datacenters

Intel en andere technologiebedrijven stappen samen in een consortium voor de ontwikkeling van Compute Express Link. Dat is een nieuwe standaard voor high-speed interconnects tussen cpu’s en speciaal gebouwde acceleratorchips in datacenters.

Compute Express Link (CXL) zag zo’n vier jaar geleden het levenslicht binnen Intel en wordt nu gelanceerd als een open standaard. Microsoft, Alibaba, Cisco, Dell EMC, Facebook, Google, HP Enterprise en Huawei hebben zich reeds bij het nieuwe consortium aangesloten, en de deur blijft openstaan voor andere partijen die willen deelnemen.

De explosie van data en toename van gespecialiseerde workloads – zoals compressie, encryptie en AI – stimuleren een vorm van heterogenous computing in het datacenter, waarbij cpu’s in tandem werken met gespecialiseerde acceleratorchips, zoals gpu’s, FPGA’s en geheugenchips.

Bottleneck

De bottleneck daarbij is de communicatie tussen de twee en daar moet CXL een antwoord op zijn. De standaard maakt gebruik van de nieuwe PCIe 5.0-interface en belooft snelheden tot 32 miljard datatransfers per seconde of 128GB/s over zestien lanes.

“CXL behoudt de geheugencoherentie tussen de apparaten, waardoor het delen van bronnen mogelijk is voor betere prestaties, minder complexiteit in de softwarestack en lagere totale systeemkosten”, vertelt Navin Shenoy, algemeen directeur van Intels datacenterafdeling.

De eerste generatie van de CXL-specificatie moet al in de eerste helft van dit jaar beschikbaar zijn voor leden van het consortium. De eerste producten met de techologie aan boord, waaronder Xeon-processors, FPGA’s en gpu’s, worden vanaf 2021 verwacht.

Mellanox

Intels aankondiging komt vlak nadat Nvidia bekend heeft gemaakt dat het netwerkspecialist Mellanox heeft overgenomen voor 6,9 miljard dollar. Mellanox is gespecialiseerd in interconnects op basis van ethernet en InfiniBand voor servers en opslag in datacenters. De technologie van het Israelische bedrijf zit in de helft van de 500 krachtigste supercomputers wereldwijd en vind je ook terug bij de grootste cloudproviders.

Intel was naar verluidt zelf ook geïnteresseerd in de technologie van Mellanox, maar denkt tegelijk dat CXL een verbetering is op InfiniBand.