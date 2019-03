Dassault Systèmes neemt Argosim over voor ontwikkeling AI

Dassault Systèmes neemt Argosim over. De startup ontwikkelt technologie voor kunstmatige intelligentie en draagt daarmee bij aan de versterking van de modelmatige ontwikkeling van embedded systemen. Met de overname versterkt Dassault zijn 3DEXPERIENCE-platform en de branchespecifieke oplossing Smart, Safe and Connected. Het Franse bedrijf laat in de persaankondiging niets los over hoeveel het betaalt voor Argosim.

Verschillende bedrijven in sectoren als transport en milieu, ruimtevaart en defensie, evenals hightech, steunen op Smart, Safe and Connected. Daarmee kunnen bedrijven complexe autonoom functionerende systemen ontwikkelen. Denk daarbij aan onder meer smart cars, smart homes en smart cities. De software van Argosim, met de naam Stimulus, helpt hierbij om voor consistente en complete specificaties te zorgen.

Systems engineering

Bij systems engineering leiden incomplete of inconsistente systeemeisen tot tal van mogelijke problemen. Stimulus maakt het mogelijk om conflicterende eisen en specificaties die voor onduidelijkheden zorgen vroeg in het ontwerpproces op te sporen. Daarmee kunnen ontwikkelaars nog voordat de fase van het functioneel ontwerpen start, problemen oplossen en aanpakken.

Het maakt het ook mogelijk voor systeemarchitecten om een set aan eisen van hoge kwaliteit op te stellen. Die eisen vormen de basis voor een goed gevalideerd en veilig functionerend embedded systeem. Dankzij Stimulus kunnen ze via een stochastische benadering een zogeheten cyber physical-systeem ontwikkelen dat direct klaar is voor gebruik.

Ambities realiseren

Fabien Gaucher, CEO van Argosim, stelt dat zijn bedrijf op zoek is naar een duidelijke visie. Die moet hen “helpen de volgende ontwikkelingsfase van onze technologie te bereiken”. De overname door Dassault Systèmes maakt het mogelijk om ambities waar te maken en past bij de ambities van zijn bedrijf, stelt Gaucher.

Ook vertelt Philippe Laufer, de CEO voor Catia bij Dassault Systèmes, dat de overname van Argosim zorgt “voor een aanzienlijke versterking van ons aanbod op het gebied van software en tools voor het modelleren en simuleren van embedded systeemarchitecturen.” Volgens Laufer is dat ook wel nodig omdat wet- en regelgeving steeds strenger is en dat “veel van onze klanten voor een uitdaging” stelt.