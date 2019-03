Ontwikkelaar vestigt met behulp van Google Cloud pi-wereldrecord

Het is 14 maart, internationale pi-dag. Jaarlijks vieren wiskundigen en fans wereldwijd de wiskundige constante π, een getal dat vierduizend jaar geleden al door de Egyptenaren gebruikt werd. Vandaag heeft een ontwikkelaar met behulp van de Google Cloud maar liefst 31 biljoen cijfers van pi weten te berekenen – een wereldrecord.

Het is voor het eerst dat iemand met behulp van cloud computing pi tot zoveel getallen achter de komma berekend heeft. Het gaat om meer dan 31 biljoen cijfers, 31.415.926.535.897 om precies te zijn. Het record werd gevestigd door ontwikkelaar Emma Haruka Iwao en er waren maar liefst 121 dagen nodig om de berekening af te ronden. Daarbij gebruikte ze 25 virtual machines van de Google Cloud.

Snelle ontwikkelingen

De ontwikkelingen gaan enorm snel. Begin twintigste eeuw waren er nog maar vijfhonderd getallen van pi bekend. In 1985 wist Bill Gosper, een Amerikaanse wiskundige en programmeur, pi te berekenen tot zo’n 17,5 miljoen cijfers achter de komma. En jaren later, in 2016, vestigde Peter Trueb het vorige record op 22,4 biljoen cijfers achter de komma. Het nieuwe record is bijna tien miljoen cijfers langer dan het vorige.

Google Cloud-ontwikkelaar Emma Haruka Iwao wist het record te breken met behulp van de Compute Engine van Google Cloud. Vanmorgen omschreef Google in een blog hoe Iwao dat record gevestigd heeft. Daarvoor werkte ze samen met Daisuke Takahashi, associate professor van het Center for Computational Sciences van de University of Tsukuba. Samen zetten ze een app y-cruncher op, die een berekening van 170 terabyte losliet. Ter vergelijking: dat is een dataset die even groot is als de volledige gedrukte collectie van de Library of Congress van de Verenigde Staten. Na 121 dagen was de berekening afgerond en kon men controleren of deze klopte; dat bleek zo te zijn, waarmee Iwao meteen een van de weinige vrouwen is die het record heeft verbroken.

“Toen ik kind was, had ik geen toegang tot supercomputers,” begon Iwao. “Maar zelfs als je niet voor Google werkt, kan je je aanmelden voor allerlei beurzen en programma’s om toegang te krijgen tot rekenkracht. Ik had het geluk dat er Japanse wereldrecordhouders waren waar ik me mee kon identificeren. En ik ben erg blij dat ik een van de weinige vrouwen in de computerwetenschap ben die het record in handen heeft. Ik hoop dat ik meer mensen die in de industrie willen werken kan laten zien wat er mogelijk is.”