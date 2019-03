Beurswaarde Cloudera flink onderuit na tegenvallende omzetcijfers

De beurswaarde van Cloudera ging gisteren flink onderuit. Aan het einde van de dag maakte het bedrijf bekend dat het over het afgelopen kwartaal grotere verliezen had geleden dan verwacht. Ook verwacht het bedrijf het komende kwartaal een verlies en zijn de cijfers voor het hele jaar lager dan analisten verwacht hadden. Het gevolg was dat de beurswaarde met zo’n veertien procent daalde.

Cloudera verkoopt software die gebaseerd is op Apache Hadoop, evenals gerelateerde technieken. Die zijn geschikt voor data engineering, data warehousing, machine learning en analytics workloads. Maar afgelopen kwartaal zag het bedrijf een groter verlies dan oorspronkelijk verwacht werd. En het verwacht de komende tijd nog meer verliezen te draaien. Uiteindelijk moet het tij keren als het bedrijf zijn overname en vooral de integratie van concurrent Hortonworks afgerond heeft.

Concurrentie aangaan

Cloudera boekte het afgelopen kwartaal een verlies van zo’n 15 dollarcent (13 eurocent) per aandeel, op een omzet van 144,5 miljoen dollar (127,7 miljoen euro). Dat is veel meer dan de 10 dollarcent (8,8 eurocent) die het een jaar geleden verloor en een stuk hoger dan de 11 cent (9,7 eurocent) waar analisten op Wall Street op rekenden. Het is het eerste kwartaalrapportage sinds Cloudera Hortonworks voor 5,2 miljard dollar (4,6 miljard euro) overnam, al beslaan de cijfers alleen die van Cloudera.

Gezamenlijk hopen Cloudera en Hortonworks beter te kunnen concurreren met bedrijven als Amazon Web Services, die soortgelijke diensten aanbieden. In september, toen de overname aangekondigd werd, stelde Cloudera nog dat het binnen twaalf maanden winstgevend hoopte te zijn. Maar de vraag is of dat wel gaat lukken, gezien deze cijfers en ook de voorspellingen voor de komende tijd.

Tegenvallende verwachtingen

Cloudera liet weten dat het komend kwartaal een verlies van tussen de 25 en 36 dollarcent (22 en 31,8 eurocent) verwacht, op een omzet van 190 miljoen dollar (167,8 miljoen euro). Voor het volledige boekjaar gaan de gecombineerde bedrijven uit van een omzet van 855 miljoen dollar (755,4 miljoen euro). Daarmee schat het gecombineerde bedrijf de omzet een stuk lager in dan Wall Street.

Analisten gingen namelijk eerder uit van een omzet van 207 miljoen dollar (182,9 miljoen euro) in het eerste kwartaal en een jaaromzet van 940 miljoen dollar (830,5 miljoen euro). Dat deze voorspellingen zo uiteen lopen, zorgde ervoor dat de beurswaarde maar liefst veertien procent onderuit ging.