Dell EMC en Nvidia maken referentie-architectuur voor AI workloads beschikbaar

Dell EMC en Nvidia hebben een referentie-ontwerp voor kunstmatige intelligentie (AI)-workloads beschikbaar gemaakt. Het ontwerp is onderdeel van een portfolio met converged-systemen ontworpen voor machine learning en het schalen van next-gen workloads.

De referentie-architectuur combineert Dell EMC all-flash Isilon F800 met de Nvidia DGX-1, schrijft ZDNet. Nu kunstmatige intelligentie een kritieke workload voor enterprises wordt, rollen opslaggiganten bouwstenen uit om machine learning- en AI-workloads uit te bouwen.

Het systeem van Dell EMC en Nvidia is zo’n bouwsteen, en wordt aangeboden via de Dell-partners FusionStorm-Computacenter, Insight, Presidio, Sirius en WWT. De samenwerking van de twee bedrijven draait om high-performance computing en converged systems.

Ook draait het om Dell EMC Ready Solutions for AI, waarin Dell EMC PowerEdge C4140 gecombineerd wordt met Nvidia Tesla V100 GPU’s. De GPU’s zijn met name belangrijk voor AI-workloads door hun grote hoeveelheid kernen in vergelijking met CPU’s.

Andere fabrikanten

Ook andere fabrikanten werken aan oplossingen voor AI-workloads. Het gaat bijvoorbeeld om NetApp, Pure Storage en HPE. Zo lanceerden Pure Storage en Cisco eerder dit jaar nog een converged FlashStack-systeem dat geschikt is voor AI-toepassingen. FlashStack is een lijn van geconvergeerde systemen die all-flash arrays van Pure Storage combineren met Cisco’s UCS-servers en Nexus-switches.

NetApp en Cisco optimaliseerden begin deze maand bovendien hun gezamenlijke Converged Infrastructure-product Flexpod voor workloads die zeer afhankelijk zijn van AI en machine learning. De gezamenlijke Flexpod-propositie, genaamd Flexpod AI, moet workloads op basis van AI en machine learning eenvoudiger inzetbaar maken.

De toegevoegde verbeteringen bestaan onder meer uit end-to-end NVMe-toepassingen en het kunnen draaien op de laatste generatie UCS-oplossingen, zoals de 480 ML M5-servers met Nvidia GPU’s. Verder worden de Nexus-oplossingen van Cisco ondersteund, evenals de Ontap 9.5-software van NetApp. De laatste versie ondersteunt nu ook toepassingen als persistent geheugen en Max Data, waarmee nieuwe technologie sneller geïntegreerd kan worden.