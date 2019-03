‘Google schroeft productie hardware flink terug’

Google merkt de gevolgen van een krimpende hardwaremarkt. Het bedrijf heeft enkele tientallen medewerkers die aan laptops en tablets werken, aangegeven dat ze binnen het bedrijf op zoek moeten naar een andere baan. Mogelijk is het een teken dat Google zijn focus ergens anders legt.

Verschillende media interpreteren dit nieuws als een teken dat Google zijn hardwaredivisie laat inkrimpen. De medewerkers die te horen hebben gekregen dat ze een vacature binnen Google moeten zoeken, zijn onderdeel van het Create-team. Dat werkt aan onder meer de Pixelbook en andere Pixel-apparaten. Het gaat voornamelijk om hardware engineers, technical program managers en medewerkers die de program managers ondersteunen.

Terugschroeven productie

Uit diverse berichten blijkt dat Google een aantal van zijn projecten binnen de laptop- en tabletdivisies geannuleerd heeft. Dat komt mede doordat er minder mensen op de afdelingen werken, waardoor er dus ook minder mogelijk is met de verschillende hardwareprojecten van het bedrijf. Het schijnt dat de meeste medewerkers overgaan op de afdeling die werkt aan de Pixel-smartphone.

Google zou de medewerkers tegelijk ook geadviseerd hebben om “tijdelijke rollen” te zoeken. Dat wijst er dan weer op dat Google er uiteindelijk misschien weer voor kiest om zijn hardwaredivisie van een herstart te voorzien. Google wilde natuurlijk niet reageren op de berichten.

Krimpende markt?

Waar de verkopen van laptops vanaf 2011 flink terugliepen, heeft de markt zich de afgelopen drie jaar langzaamaan hersteld. In 2016 werden er 156 miljoen verkocht, afgelopen jaar 162 miljoen en de verwachting is dat er in 2022 weer 165 miljoen laptops over de toonbanken gaan. Google zal daar dus nog middelen in willen zetten. Tegelijk zijn er de verkopen van tablets, die heel erg terug lopen. In 2014 werden er nog 133 miljoen verkocht, maar afgelopen jaar waren dat er nog maar 94 miljoen. De verwachting is dat in 2022 er nog maar 84 miljoen tablets verkocht worden.