‘Beveiligingsprofessionals switchen naar biometrische beveiliging, maar moeten meer doen’

Volgens een onderzoek dat vorige week bij de RSA beveiligingsconferentie werd uitgevoerd, beginnen beveiligingsprofessionals over te stappen naar biometrische beveiliging. Toch moet er nog meer gedaan worden. Dat meldt Silicon Angle.

Het onderzoek werd uitgevoerd door beveiligingsbedrijf Veridium. 56 procent van de respondenten gebruikt wachtwoordmanagers om hen te helpen bij het onthouden van wachtwoorden. Bijna 30 procent gebruikt 21 of meer wachtwoorden.

Bijna de helft van de respondenten zegt biometrische beveiliging te gebruiken voor twee of drie applicaties, maar slechts vijf procent gebruikt het voor zeven tot tien applicaties. Geen van de professionals zei biometrische authenticatie te gebruiken voor elf of meer apps.

41 procent van de respondenten die de enquête tijdens RSA invulde zei dat ze biometrische authenticatie het meest willen gebruiken voor werk. 93 procent was het er verder over eens dat er meer wettelijke restricties moeten zijn rondom biometrische privacy en data.

Grotere focus

“Resultaten van het beveiligingspubliek demonstreren waarom we wachtwoorden moeten elimineren en hoe biometrische gegevens data-privacy van consumenten kan garanderen”, aldus een woordvoerder van Veridium. “Met wachtwoordmanagers vol met talloze variaties voor keywords en het overgrote deel van de respondenten die biometrische gegevens alleen gebruiken op twee of drie applicaties, is er een vraag naar sterkere, meer gegronde authenticatie-opties.”

CEO James Stickland zei dat veel gesprekken zich verder richtten op beveiliging voor application programming interfaces (API’s), wat volgend jaar een grotere focus zou moeten zijn. “Beveiliging is nu meer dan ooit op identiteit gericht, waarbij het zich focust op het individu in plaats van de bredere enterprise – met werknemers die gebruikt worden als de ‘perimeter van hun bedrijf”, aldus Stickland.

“Het is belangrijk dat organisaties hun data beveiligen, door data gedreven beleid implementeren en individuele toegang tot de enterprise authenticeren.” Verder zei hij dat terwijl het gebruik van persoonlijke biometrische gegevens stijgt, gebruikers er ook om gaan vragen in de enterprise. “Dit jaar gaan we een verhoogde focus van enterprises en MKB’s zien op biometrische volwassenheid en deployment, nu het steeds meer gewaardeerd en begrepen wordt.”