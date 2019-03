C3 lanceert Integrated Development Studio voor snelle ontwikkeling AI-toepassingen

C3 lanceert de Integrated Development Studio. Dat is een low-code platform dat ontwikkelaars ertoe in staat stelt om apps te bouwen voor de AI Suite van het bedrijf. Daarmee wil C3 het makkelijker maken om zakelijke modellen, evenals machine learning en kunstmatige intelligentie uit te rollen naar meerdere clouddiensten.

C3 is een van de voorlopers in het industriële internet-of-things (IIoT) en stelt grote bedrijven en industriële ondernemingen ertoe in staat dat succesvol uit te rollen. De Integrated Development Studio, ofwel IDS, is geïntegreerd met de C3 AI Suite. IDS maakt het onder meer mogelijk om data te verwerken, maar helpt ook bij machine learning engineering, model management en biedt een interface die metadata en drag-and-drop interfaces meeneemt.

Microservices sneller ontwikkelen

IDS is volgens C3 ontworpen om de ontwikkeling van cloud microservices te versnellen. Dat doet IDS door verschillende clouddiensten en andere tools op één hoop te gooien. Het ontwikkelen van toepassingen voor verschillende clouddiensten is daarmee een stuk overzichtelijker, maar kan dus ook sneller. Onder meer AWS RDS, Azure IoT Hub en de Google Cloud ML Engine worden ondersteund door IDS.

Volgens Ed Abbo, de CTO van C3, is IDS ontwikkeld om de ontwikkelervaring makkelijker te maken. Het systeem maakt dit een stuk makkelijker door onder meer de dataverzameling flink te vereenvoudigen en stroomlijnen. “Het bouwen van AI-apps om de digitale transformatie te versnellen vereist een aantal rollen die samen moeten gaan. Een van de belangrijkste elementen daarin is het verzamelen van data, via zowel interne als externe bronnen.”

Zodra dat onderdeel op orde is, kunnen datawetenschappers modellen ontwikkelen. IDS biedt daarvoor ook de nodige DevOps-functies. Daar kunnen ontwikkelaars hun code testen en uiteindelijk doorzetten naar de apps. “We brengen al die elementen op een verenigde manier samen”, legt Abbo uit.

Net als de andere software van C3, gaat het ook in dit geval om een abonnementsdienst. Ontwikkelaars en datawetenschappers melden zich aan voor IDS en zodra hun apps gepubliceerd zijn, zijn er kosten voor de computers die nodig zijn om de apps te laten draaien. Abonnementen groeien samen met bedrijven.