Microsoft 365 Government uitgebreid met Teams, Power Platform en Dynamics 365

Microsoft breidt zijn Microsoft 365 Government platform uit met Teams, Power Platform en Dynamics 365 Customer Engagement. Overheidsklanten kunnen nu profiteren van veel van dezelfde cloudgebaseerde diensten, die al langere tijd beschikbaar zijn voor zakelijke klanten.

“Onze overheidsinstanties hebben een unieke kans om enorme impact te hebben op de levens van burgers. Een impact die kan worden versneld en aangemoedigd door technologische innovatie. Dezelfde instanties worden echter uitgedaagd om het veranderende technologielandschap te moderniseren en bij te houden. Tegelijkertijd worden de kosten verlaagd. Ook moeten gegevens worden beschermd en dient er te worden voldaan aan strenge nalevingsvoorschriften”, zegt Toni Townes-Whitley, president van de Amerikaanse regulated industries-divisie van Microsoft.

Gestage technologische innovatie overheid

Volgens Venturebeat neemt het aantal overheidsinstanties niet alleen bij Microsoft toe, maar ook andere cloudreuzen als Amazon, Google en Oracle proberen deze instanties aan zich te binden. Hoewel de overheid zeer traag is met het moderniseren en online verplaatsen van diensten, stellen de cloudpartijen dat overheidsoperaties efficiënter zullen verlopen wanneer de instanties de cloud zouden omarmen. Bovendien zou de dienstverlening aan het publiek sneller en betrouwbaarder aangeboden kunnen worden.

Om te zorgen dat de overheid zijn eigen aantrekkingskracht vergroot, voegt de softwarereus nu de op Office 365 gebaseerde chat-gebaseerde samenwerkingstool Teams toe aan Microsoft 365 Government. Een oplossing concurreert met Google’s Hangouts Chat, Facebook’s Workplace en Slack.

Bedrijfsanalyses en intelligentietools

Daarbij worden ook Microsoft Power Platform en Dynamics 365 Customer Engagement toegevoegd aan het overheidsplatform. De producten zijn ontworpen om overheidsinstanties dezelfde soort bedrijfsanalyses en intelligentietools te bieden die bedrijven op grote schaal gebruiken. Gebruikers kunnen zo beter worden begrepen en het zou de dienstverlening aanzienlijk verbeteren. Voor overheidsinstantie die gebruik maken van Office 365 Threat Intelligence in Government Cloud Community (GCC), zijn er nieuwe automatiseringsfuncties beschikbaar. Het gaat dan om functie die openbare IT-werknemers helpen in hun strijd tegen het groeiende aantal cyberaanvallen.

Verder werd ook de architectuur van Microsoft’s mobiele Outlook-services bijgewerkt om deze veiliger te maken.

Power Platform

Eerder dit jaar kondigde Microsoft aan zijn Power Platform een flinke boost te geven. Het platform, dat een raamwerk biedt voor onder andere business intelligence en workflow automation, komt centraal te staan in de toekomststrategie van Redmond. De softwarereus zou met Power BI, Flow en de PowerApps een capabel business intelligence en automation-pakket in huis hebben. Zo staat Power BI in voor de verwerking en analyse van data, terwijl Flow een soort professionele variant van IFTTT is, die automatisering van taken en workflows faciliteert. PowerApps maken het dan weer mogelijk om op een eenvoudige manier zonder code applicaties in elkaar te boksen.

Lees ook: Overheid digitaliseert verder met burger-app voor sociale attesten