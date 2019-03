Huawei heeft eigen OS klaar als antwoord tegen de VS

Huawei werkt al sinds 2012 aan een besturingssysteem dat in stand-by staat mocht de VS de export van Amerikaanse producten verbannen. Dat betekent geen Android of Windows voor Huawei-toestellen, waardoor smartphones, tablets, laptops en bepaalde servers ineens iets anders nodig hebben.

De huidige rechtszaak die tegen Huawei loopt in de VS, kan als gevolg hebben dat ze geen exportproducten meer mogen ontvangen. De Chinese grootmacht is echter klaar om zo’n klap op te vangen met een eigen besturingssysteem waar het al sinds 2012 aan werkt.

Huawei executive Richard Yu: “Er is een duidelijk plan B en we zullen klaar staan mocht de VS beslissen dat we geen Amerikaanse producten meer mogen gebruiken. Huawei heeft een eigen besturingssysteem in de steigers staan.” Volgens Die Welt sleutelt Huawei al sinds 2012 aan een eigen OS en in 2016 werd dat al bevestigd door South China Morning Post.

Overheidsban

Vorige week nog sleepte Huawei de VS voor de rechter vanwege de overheidsban. “We hebben geen andere keuze dan de wet voor de rechtbank aan te vechten”, zei Huawei’s roterend bestuursvoorzitter Guo Ping tijdens een persconferentie in thuisbasis Shenzhen.

Hij benadrukte nog maar eens dat een ban op de producten van zijn bedrijf onnodig is en de VS bovendien achteruit stelt in de uitrol van nieuwe 5G-netwerken. Verschillende operatoren zijn het erover eens dat de apparatuur van Huawei één tot twee jaar voorloopt op de concurrentie.

De VS beschouwt het gebruik van Chinese apparatuur evenwel als een potentieel beveiligingsrisico. Het verdenkt bedrijven als Huawei en ZTE ervan dat ze spionage door de Chinese overheid faciliteren via hun netwerkapparatuur. Huawei heeft de beschuldigingen al meermaals ontkend en tot nu toe heeft de VS ook nog altijd geen concreet bewijs op tafel gelegd. Het doet vermoeden dat de beschuldigingen eerder politiek dan technisch van aard zijn.

Kirin-chips

Yu laat weten dat het veel liever zou willen blijven werken met de ecosystemen van Google en Microsoft, maar dat het klaar is om over te schakelen naar een eigen OS mocht het legale klimaat escaleren. Aangezien Huawei zijn eigen Kirin-chips maakt, is het minder afhankelijk van Amerikaanse bedrijven zoals Qualcomm voor zijn mobiele divisie. ZTE heeft die luxe niet en zit in veel nauwere schoentjes.

Wat betreft de laptops moet Huawei wel op zoek naar andere partners. Vandaag zit in elk toestel een Intel-chip. Om dat te counteren, zou Huawei al een eigen laptopchip moeten maken om Qualcomm en Intel te counteren. De huidige Kirin 980 is een krachtige mobiele 7 nm-chip, maar vergeleken met de mobiele chips van Intel is er nog een grote prestatiekloof.

Gerelateerd: Huawei-CEO: “De VS kan ons niet verpletteren”