Adobe: ‘Merken willen in 2019 meer grip krijgen op hun data’

Europese merken geven in 2019 prioriteit aan het effectiever benutten van data en het vergroten van transparantie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Adobe en Econsultancy, waarbij 13.000 professionals ondervraagd werden. De respondenten verwachten meer aandacht te besteden aan data management.

De Europese merken geven aan minder afhankelijk te willen worden van zogenaamde walled gardens: externe advertentieplatformen die willen dat merken de controle over hun data uit handen geven. 44 procent van de respondenten geeft aan dat die afhankelijkheid een grote zorg is van hun klanten. 28 procent zegt bovendien ’s nachts wakker te liggen van de uitdaging om klantervaringen te personaliseren, zonder dat de privacy van consumenten geschonden wordt.

Ook werd in het onderzoek gevraagd naar de effecten van de verschillende wetten wereldwijd op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Europese privacywet AVG. 89 procent geeft aan dat deze regulatie een positief effect heeft op hun organisatie. 24 procent van de Europese bedrijven zegt dat wetten als de AVG een negatieve impact had op hun onderneming. Dat is drie keer meer dan in andere regio’s waar het onderzoek werd uitgevoerd.

Verder noemt bijna twee derde van de IT-professionals het verbeteren van de mogelijkheden om data te verzamelen en het centraliseren van de verzamelde informatie binnen één platform een prioriteit. Ruim de helft van de marketeers geeft daarnaast de prioriteit aan het beter benutten van data voor het effectief segmenteren van doelgroepen en het verbeteren van de targeting.

Databeheer en AI

Merken investeren dan ook in het meer grip krijgen op hun data en het verbeteren van klantervaringen. 42 procent van de marketeers heeft zich dan ook voor om de benadering bij het analyseren van gegevens te verbeteren om een meer holistisch klantbeeld te krijgen. Nog eens 42 procent wil zijn systemen en data integreren om betere workflows te maken.

Merken nemen zich tot slot voor om hun CX-gerelateerde technologie-investeringen te verhogen met kunstmatige intelligentie (AI) en real-time-ervaringen. Ruim een derde van de merken gebruikt nu al AI om klanten beter te kunnen helpen, een stijging van 50 procent ten opzichte van een jaar eerder.