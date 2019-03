Gratis Dropbox-accounts werken niet langer met meer dan drie apparaten

Dropbox heeft stilletjes zijn algemene voorwaarden geüpdatet, om te zorgen dat gratis accounts naar maximaal drie apparaten data kunnen synchroniseren. De nieuwe regel werd deze maand van kracht, meldt ZDNet.

Gebruikers die hun data op meer dan drie apparaten willen hebben, moeten overstappen op een betaald account van het bedrijf. De prijzen daarvoor beginnen bij 8,25 euro per maand.

Gebruikers die voor maart hun account al met meer dan drie apparaten gelinkt hadden, hebben geen last van de wijzigingen. Het is echter niet mogelijk om nieuwe apparaten te koppelen voordat ze de oude verwijderen. Als oude koppelingen verwijderd worden, geldt het limiet van drie apparaten wel.

Zakelijke gebruikers hebben geen last van de nieuwe regel, aangezien alle zakelijke accounts op commerciële abonnementen zitten en gebruikers en bedrijven een ongelimiteerd aantal apparaten kunnen linken.

Op sociale media werd door diverse mensen verontwaardigd gereageerd op het nieuwe limiet. Mogelijk stappen diverse mensen dan ook over op diensten van concurrenten, zoals Google Drive. Voor sommige gebruikers is de mogelijkheid om te synchroniseren tussen meerdere apparaten namelijk belangrijker dan de totale opslagcapaciteit of limieten op de bandbreedte.

Overname

Dropbox breidde zijn dienst eerder dit jaar uit door HelloSign over te nemen voor 230 miljoen dollar. HelloSign is vooral bekend van zijn e-signature-dienst, die als gratis variant beschikbaar is met beperkte mogelijkheden. Ook is er een betaalde variant met aanvullende diensten, zoals veiligheidsmechanismes die het geschikt maken om gevoelige documenten te ondertekenen.

Ook heeft de startup een dienst genaamd HelloWorks, die handmatig werk dat normaliter komt kijken bij het verwerken van formulieren automatiseert. HelloWorks wil documenten aanleveren in een format dat vriendelijker is voor telefoons en bevat enkele maatregelen om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk de verkeerde informatie aanleveren. Naar verwachting is de overname eind deze maand afgerond.