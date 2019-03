Cloudera realiseert EDC-strategie met Cloudera Data Platform

Thomas Reilly, CEO van Cloudera, zegt dat het bedrijf in de komende twee kwartalen het nieuwe Cloudera Data Platform moet gaan opleveren. Daarmee moet de strategie voor de enterprise data cloud (EDC) van het bedrijf gerealiseerd worden.

Het Cloudera Data Platform komt voort uit de fusie van het bedrijf met Hortonworks, die in januari dit jaar werd afgerond. Reilly benadrukte toen al dat het bedrijf klanten een alomvattende oplossingenset ging aanbieden, om de juiste data-analytics voor data te bieden, “waar het bedrijf die ook nodig heeft om te kunnen werken, van de Edge tot AI, met de eerste Enterprise Data Cloud van de industrie”.

Reilly vertelde na het bekendmaken van de cijfers van het vierde kwartaal van 2018 over de EDC-strategie, meldt ZDNet. De EDC is multicloud en hybrid, heeft meerdere analytics-functies, biedt bestuur en gebruikt een open architectuur die van meerdere data stores gebruik kan maken.

CDP

De EDC-strategie wordt dus gerealiseerd via het Cloudera Data Platform. “We zijn goed op weg om de eerste instantie van de enterprise data cloud te leveren, die het beste van de Hortonworks- en Cloudera-platformen biedt. We noemen deze nieuwe oplossing het Cloudera Data Plaatform of CDP”, aldus Reilly.

“Met CDP moeten onze bestaande enterprise-klanten in staat gesteld worden om hun datacentrum-deployments eenvoudig uit te breiden naar een native cloud-dienst in de twee meest populaire publieke clouds, Azure en AWS. De eerste release van CDP gaat ook een volledig aanbod van open source data management analytics-functies bieden, inclusief data warehousing en machine learning.”

“Uiteindelijk biedt CDP een single control plan om alle infrastructuur, data en workloads op hybride en multi-cloud-omgevingen te managen.”

Kwartaalcijfers

Eerder deze week maakte Cloudera zijn kwartaalcijfers voor de laatste drie maanden van 2018 bekend. Het bedrijf draaide een verlies van 15 dollarcent per aandeel op een omzet van 144,5 miljoen dollar. Voor het volgende kwartaal verwacht het bedrijf een verlies tussen de 25 en 36 dollarcent op een omzet van 190 miljoen dollar.