Dropbox voegt Klaxoon-, Pronto- en WeVideo-integraties toe

Dropbox heeft samenwerkingen met Klaxoon, Pronto en WeVideo aangekondigd. Samen met de bedrijven moet de opslagdienst zijn productiviteitsdiensten uitbreiden. De uitbreidingen zijn gericht op het onderwijs.

De video editing-tool van WeVideo, de real-time chat-app van Pronto en de polls, word clouds en andere interactieve tools van Klaxoon krijgen nu een Dropbox-integratie, meldt Venturebeat. Daarmee moet het eenvoudiger worden voor gebruikers om opdrachten te delen, feedback te geven en in groepen samen te werken.

Ook deelde het bedrijf een update over zijn voortgang op het gebied van onderwijs. Tussen 2007 en 2018 is het aantal studenten, werknemers en administratoren die lid werden van Dropbox Education met bijna vijftig procent gestegen. Volgens het bedrijf voegden deze gebruikers vorig jaar ruim 2,5 miljard bestanden toe aan de cloud-opslagdienst.

Ook zijn gebruikers meer bezig met de integraties op het platform. Zo is er een toename van 54 procent van gebruikers die naar één of meer apps linken en een toename van 33 procent onder teams. Hoeveel scholen en universiteiten inmiddels lid zijn van d dienst, is onbekend.

Integraties

Met de nieuwe integraties is het aantal onderwijspartners van Dropbox opnieuw uitgebreid. Dropbox Education werd in 2016 gelanceerd, en sindsdien zijn er samenwerkingen gesloten met onder meer Blackboard, Canvas en Turnitin. Het bedrijf heeft echter nog geen groot stuk van de onderwijsmarkt in handen kunnen krijgen, waar het concurreert met Microsoft Office 365 for Education en Google’s G Suite for Education. Die beide bedrijven bieden een productiviteits-suite met opties voor cloud-opslag.

Dropbox heeft zijn focus in de afgelopen jaren steeds verder verlegd naar het binnendringen van andere diensten. Zo kondigde het bedrijf in november Extensions aan, waarmee gebruikers een serie aan bestanden kunnen aanpassen zonder de dienst te verlaten. Extensions werd in samenwerking met onder meer Vimeo gemaakt.

In oktober was Dropbox een van de diensten die een samenwerking begon met Google om G Suite’s Gmail Add-ons te ondersteunen.