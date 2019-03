Google lanceert Android Q bèta met betere privacycontrole

Google heeft de eerste bètaversie van Android Q voor ontwikkelaars vrijgegeven. De software is op dit moment alleen beschikbaar voor alle generaties Pixel-smartphones. Op dit moment zitten de vernieuwingen vooral nog onder de motorkap, maar we krijgen toch al een eerste blik op de richting die Google uit wil met Android Q.

Zo krijg je als gebruiker meer controle over de locatietoegang van apps, dankzij een nieuwe privacy-instelling. Per app kan je vastleggen om locatietoegang te beperken tot uitsluitend wanneer de applicatie in gebruik is. Dat biedt een verfijndere controle dan het huidige systeem, waarbij je locatietoegang alleen permanent aan of uit kan zetten. Ook de toegang tot foto’s, video’s, audio en andere gedownloade bestanden op een toestel krijgt nieuwe beperkingen.

In dezelfde lijn blokkeert Google ook de toegang tot niet-wijzigbare identifiers, zoals het IMEI-nummer of MAC-adres. Adverteerders durven hier gebruik van maken om jou – of toch jouw toestel – te identificeren. In Android Q is dat niet meer mogelijk, waardoor je jezelf beter kan beschermen tegen dergelijke tracking.

De Android Runtime (ART) kan vanaf Android Q delen van een app op voorhand compileren, zodat de applicatie sneller opstart. Volgens Google openen YouTube en Keep daardoor 21 procent sneller dan op het huidige Android Pie. Nu 3D-gezichtsontgrendeling ook op Android-apparaten ingang vindt, wordt het in Android Q toegevoegd als beveiligingsmethode op systeemniveau, wardoor je er beveiligde apps zoals betaaltoepassingen mee kan gebruiken.

Verbeterde interface

Eerder schreven we al dat Google een systeembrede donkere modus toevoegt in Android Q. Die zit voorlopig nog verborgen, maar XDA Developers heeft een stappenplan om de functie te activeren.

Daarnaast biedt Android Q ook betere ondersteuning voor opvouwbare smartphones, zoals Google al in november vorig jaar had aangekondigd. De native ondersteuning betekent dat ontwikkelaars op een gestandaardiseerde manier hun applicaties kunnen laten aanpassen wanneer je de telefoon plooit. Denk daarbij aan het schalen van apps in split-screenmodus en het pauzeren van apps in de achtergrond (wanneer je het scherm dichtvouwt). Begin dit jaar zagen we de eerste opvouwbare smartphones, met onder meer de introductie van de Samsung Galaxy Fold en Huawei Mate X.

Ook het deelscherm wordt verbeterd. Dat duurt nu vaak erg lang om helemaal te laden. Ontwikkelaars kunnen vanaf Android Q op voorhand aangeven hoe hun applicaties met delen omgaan. In plaats van het deelscherm telkens opnieuw te moeten opbouwen met alle beschikbare opties, kan het zo onmiddellijk worden geladen, wat de gebruikservaring een stuk beter maakt.

Voor applicaties die beroep doen op de bluetooth-, wifi- of NFC-instellingen, wordt de gebruikservaring eveneens verbeterd. Denk daarbij aan een app om een bluetooth-luidspreker in te stellen of een slim stopcontact in het wifi-netwerk op te nemen. Op dit moment moet je tijdens het configuratieproces uit de app gaan om met bluetooth of wifi te verbinden. Vanaf Android Q kan dat via een pop-upscherm dat over de applicatie verschijnt.

Dynamic Depth

Een laatste interessante nieuwigheid voor ontwikkelaars, is de toevoeging van Dynamic Depth. Dat is een gestandaardiseerde manier om foto’s met diepte-informatie te bewaren, zodat externe apps er mee aan de slag kunnen om gespecialiseerde blur en bokeh toe te voegen, op voorwaarde dat de smartphone het ondersteunt. Google ondersteunt vanaf Android Q ook de AV1-videocodec, die de kwaliteit van videostreaming verbetert aan een lagere bandbreedte.

Deze eerste versie van Android Q is verre van finaal. In de komende weken en maanden verwachten we ons aan meerdere iteraties van de preview, in aanloop naar een publieke lancering in het najaar. Ook de dessertnaam die aan de update zal worden toegewezen, is op dit moment nog niet bekend. Die verrassing houdt Google doorgaans voor zijn ontwikkelaarsconferentie I/O in mei.