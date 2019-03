‘Google krijgt EU-boete voor oneerlijke concurrentie met AdSense’

Google krijgt opnieuw een boete van de Europese Unie. Deze keer zou het gaan om oneerlijke concurrentie met advertentieplatform AdSense. Bronnen dicht bij Margrethe Vestager, Eurocommisaris voor Mededinging, zeggen dat deze week de boete wordt bevestigd.

In totaal rapporteren drie bronnen aan de Financial Times dat Margrethe Vestager deze week een boete zal vastleggen voor Google. Het is niet de eerste keer dat Google een geldsom moet neerleggen aan de EU. Begin dit jaar kreeg het nog een GDPR-boete van 50 miljoen euro opgelegd door de Franse overheidsinstantie Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Vorig jaar nog kreeg Google een monsterboete van 4,3 miljard euro van de Europese Commissie. Het ging toen om de monopoliepositie van Android met bijhorende apps die Google standaard. De monsterboete overstijgt het boeterecord van 2017, dat ook voor Google was. Toen ging het om 2,4 miljard euro omdat Google zijn eigen online shoppingdiensten prioriteit gaf over andere online winkels in de zoekresultaten.

Alphabet

Er heerst voorlopig nog onduidelijkheid hoe hoog de boete deze keer zal zijn. In theorie zou de boete kunnen oplopen tot 13 miljard euro, 10 procent van de jaaromzet van moederbedrijf Alphabet. Volgens anonieme bronnen zou de boete niet in de buurt komen van het theoretische maximum.

De rechtszaak van de Europese Commissie rond Google AdSense begin al in 2016. Volgens het onderzoek zouden een aantal grote partijen die het platform gebruiken, beperkende voorwaarden opgelegd krijgen. Zo zouden ze geen zoekadvertenties van Google-concurrenten mogen gebruiken en krijgen ze een vast minimum aan zoekadvertenties dat ze moeten vertonen op hun websites. Verwacht deze week meer duidelijkheid rond deze zaak.