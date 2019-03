Helmonds smart city-project geeft korting op huur in ruil voor persoonlijke data

In de Brabantse stad Helmond komt een wijk boordevol sensoren. Die sensoren verzamelen behoorlijk wat data en moeten op die manier inkomsten genereren. Voor bewoners komt er in ruil daarvoor korting op hun huur. Die korting loopt op naarmate ze meer data delen.

Het experiment vindt volgens Tweakers plaats in de wijk Brandevoort II, waar 1.500 woningen komen te liggen. Door tal van sensoren kan de gemeente Helmond flink wat gegevens verzamelen. Die beslaan onder meer het gebruik van de straten en trottoirs, maar ook de gezondheid van de gebruikers. Voor bedrijven zijn er dan weer commerciële toepassingen in het privédomein van de bewoners.

Heel veel meten

In Brandevoort II komen op verschillende locaties sensoren te liggen. Architectenbureau UNStudio is van plan ze in elk geval op lantarenpalen en in de riolering te plaatsen. Ook wil het bureau een experiment organiseren waarbij er in honderd woningen sensoren zitten, de Living Labs genaamd.

De sensoren op de lantaarnpalen moeten informatie verzamelen over het geluid in Brandevoort II, maar ook over beweging en luchtkwaliteit. De sensoren volgen smartphones in de buurt, zodat straatverlichting automatisch aanspringt als iemand in de buurt is, en brengen in kaart waar mensen precies lopen.

Maar er komen meer sensoren; vanuit de riolering analyseren sensoren bijvoorbeeld de gezondheid van de wijk. Dat moet niet alleen tot conclusies over alle bewoners van Brandevoort II leiden, maar ook tot zekere conclusies over individuen. En mocht een bewoner in een van de Living Labs wonen, dan krijgt deze korting op zijn of haar huur. De daadwerkelijke korting hangt af van de hoeveelheid gegevens die gedeeld wordt.

Of dat laatste daadwerkelijk te realiseren valt, is nog de vraag. Architectenbureau UNStudio heeft enkel een aantal intentieverklaringen van bedrijven die wel willen betalen voor deze data. Binnen de wijk moeten de bedrijven tot slot de mogelijkheid krijgen om nieuwe systemen te testen, zodat ze bestaande wijken kunnen verbeteren. Volgens het huidige plan zou Brandevoort II in de loop van 2028 gerealiseerd moeten zijn.