Apple is schuldig aan het schenden van drie patenten van Qualcomm, zo bepaalde een jury in een Amerikaanse rechtszaak. De iPhone-fabrikant moet om die reden 31 miljoen dollar (27 miljoen euro) betalen aan Qualcomm. De patenten hebben betrekking tot het verbeteren van de accuduur van smartphones. Dat meldt Reuters.

Qualcomm klaagde Apple eind 2017 aan wegens het schenden van de patenten. Het ging om technieken die gebruikt werden in iPhones met Intel-modems. Tijdens de rechtszaak eiste het bedrijf nu dat Apple onbetaalde royalties van maximaal 1,41 dollar per iPhone betaalde.

“De technologieën die Qualcomm en anderen hebben uitgevonden maakten het voor Apple mogelijk om op de markt te komen en zo snel succesvol te worden”, aldus de advocaat van Qualcomm, Don Rosenberg. “We zijn dankbaar dat rechtbanken over de gehele wereld Apple’s strategie om niet te betalen voor ons intellectueel eigendom afwijzen.”

Apple zegt op zijn beurt teleurgesteld te zijn in de uitkomst. “Qualcomm’s doorlopende campagne van claims over patentschending is niets meer dan een poging om ons af te leiden van grotere problemen die ze hebben, met onderzoeken naar hun zakelijke praktijken door de Amerikaanse federale rechter”, aldus het bedrijf. De iPhone-fabrikant wilde niet zeggen of het in hoger beroep gaat.

Strijd

De rechtszaak maakt onderdeel uit van een tweejarige legale strijd tussen Apple en Qualcomm. Qualcomm werd in januari 2017 aangeklaagd, omdat de licentiekosten te hoog zouden zijn. Apple besloot toen ook – net als diverse andere fabrikanten – om te stoppen met het betalen van de licentiekosten. Qualcomm zag dat als reden om een eigen rechtszaak aan te spannen wegens het uitblijven van betalingen. Ook stelde Qualcomm dat Apple geheime gegevens had gedeeld met Intel.

De rechtszaak van Apple over de licentiekosten begint in april dit jaar en is ook direct de grootste zaak uit het gehele dispuut. De uitkomst van de zaak over patentschending kan hier echter een rol in spelen, omdat het een prijs per telefoon geeft voor het intellectuele eigendom van Qualcomm. Het licentiemodel van Qualcomm bestaat uit een deel van de verkoopprijs van de telefoon. Dat is wat Apple oneerlijk en illegaal vindt.