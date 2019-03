Suse voor het eerst in lange tijd weer een zelfstandig bedrijf

Suse, het bedrijf achter een van de oudste Linux-distributies, heeft vandaag bekend gemaakt dat het weer zelfstandig is. Het bedrijf, dat open-source infrastructuur en applicaties levert, is voor 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro) overgenomen van Micro Focus door groeibelegger EQT.

Er zijn weinig bedrijven die zo vaak van eigenaar gewisseld zijn als Suse en toch een sterke marktpositie behouden hebben. Suse werd in 2004 al overgenomen door Novell. In de loop van 2010 nam Attachmate Novell, en daarmee ook Suse, over. Vier jaar later nam Micro Focus het bedrijf over. Vervolgens werd Suse een onafhankelijke divisie gemaakt, tot het half 2018 verkocht werd aan EQT. De afronding van die overname duurde nogal lang, maar vanaf nu is Suse voor het eerst sinds 2004 weer volledig zelfstandig.

Open-source aanbod

Micro Focus stelt dat, toen het Attachmate Group voor 2,35 miljard dollar (2,07 miljard euro) overnam, Suse goed was voor slechts 20 procent van de totale omzet van de groep. Sindsdien heeft het bedrijf zijn productportfolio flink uitgebreid, buiten Linux en is het in de lucratieve markt van open-source infrastructuur gestapt. Zo biedt Suse producten rond, en ondersteuning voor, open-source projecten als Cloud Foundry, OpenStack en Kubernetes.

Nils Brauckmann blijft als CEO aan het hoofd van het bedrijf staan. Verder verandert er wel het een en ander in de bedrijfsstructuur. Enrica Angelo is benoemd tot de nieuwe CFO van Suse en Sander Huyts is voortaan de COO. Verder is voormalig CTO Thomas Di Giacomo nu de voorzitter van de afdeling Engineering, Product and Innovation. Allemaal rapporteren ze direct aan Brauckmann.

Digitale transformatie

In een aankondiging laat Brauckmann weten dat Suse van “kritisch belang is voor klanten en partnerorganisaties. Onze onafhankelijkheid past bij onze focus op het leveren van wat het beste voor hen is”. Verder stelt Brauckmann dat Suse de “innovatie die klanten nodig hebben om hun doelen rond de digitale transformatie te realiseren” zal leveren.

De vraag is wel hoe lang Suse onafhankelijk zal blijven. De open-source markt raakt steeds meer in trek. Zo nam IBM recent Red Hat over voor 34 miljard dollar (29,96 miljard euro).