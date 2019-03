Cohesity nu vooraf geïnstalleerd leverbaar op Cisco HyperFlex- en UCS-systemen

Cohesity heeft zijn bestaande samenwerking met Cisco uitgebreid. Per direct neemt de storagespecialist deel aan het SolutionPlus-programma van de Amerikaanse netwerk- en cloudspecialist.

Concreet houdt de nu verder uitgebreide samenwerking in dat de Cohesity-software, waaronder zijn DataPlatform, vanaf nu voorgeïnstalleerd verkrijgbaar is op Cisco HyperFlex- en UCS-hardwaretoepassingen, zowel voor bestaande gebruikers als nieuwe.

Voordelen voor eindgebruikers

Op deze manier krijgen eindgebruikers van deze hyper convergd systemen de mogelijkheid om hun primaire én secundaire data silo’s op HyperFlex- en UCS-systemen te consolideren. Daarnaast krijgen eindgebruikers de mogelijkheid om alle oplossingen en toepassingen in een enkele keer aan te schaffen en ervan verzekerd zijn dat deze gecombineerde oplossing voldoet aan alle eisen die beide leveranciers aan hun producten stellen.

Bovendien introduceert Cohesity een nieuw Cisco Validated Design (CVD) waarmee eindgebruikers een enkele architectuur krijgen om primaire data uit HyperFlex-clusters te beschermen en meer kunnen doen met de secundaire data die zich op de UCS-systemen bevinden. Dit kan nu onder meer met directe snapshot-integratie.

Door deze enkele architectuur voor primaire en secundaire storage kunnen eindgebruikers, aldus de secundaire storagespecialist, meer op de kosten besparen, complexiteit verminderen en beter beveiligingsrisico’s verminderen. Uiteindelijk moet dit meer compliance gaan opleveren en kunnen de eindgebruikers meer waarde halen uit hun data.

Sterkere onderlinge samenwerking

Dit is niet de eerste keer dat Cisco en Cohesity de banden aanhalen, Zoals we al eerder beschreven investeerde de Amerikaanse netwerk-, data- en cloudspecialist onlangs al flink in de scale-out voor secundaire storage. Ook stellen beide leveranciers dat zij voor de nabije toekomst hun roadmaps nog verder op elkaar gaan afstemmen.

Resellers en partners

De nieuwe samenwerking tussen beide bedrijven richt zich ten slotte ook op resellers en andere partners en breidt dus ook de bestaande resellerovereenkomst verder uit. Hiertoe neemt Cisco vanzelfsprekend de gezamenlijke producten op in zijn eigen productencatalogus. Verder krijgen resellers nu de beschikking over een gestroomlijnd leveringsproces en natuurlijk toegang tot nieuwe marktomgevingen, speciaal die voor secundaire storage-oplossingen en -applicaties.