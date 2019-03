‘Mkb maakt fors meer budget vrij voor cybersecurity’

Het midden- en kleinbedrijf geeft dit jaar meer geld uit aan security. Daarnaast besteedt het mkb meer aan personeel om de beveiliging ook echt op orde te krijgen. Het lijkt er dan ook op dat bedrijven van alle maten zich steeds meer bewust zijn van het belang van een goede beveiliging.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Armor. Daaruit blijkt dat vier van de vijf mkb-bedrijven van plan is om vergeleken met vorig jaar veertien procent meer uit te geven aan security. Bijna negen van de tien (89 procent) geeft aan meer personeel in te willen huren voor de beveiliging van de interne systemen. Dat is fors meer dan in het vorige onderzoek, toen ruwweg de helft (53 procent) dit aangaf.

Positieve ontwikkeling

Volgens Josh Bosquez, Chief Technology Officer van Armor, zijn “deze verbeteringen, in combinatie met de bereidheid van het mkb om meer budget vrij te maken voor cybersecurity” een positief teken. Bosquez vat het vooral op als een teken dat “deze bedrijven cybersecurity serieus nemen”.

Cloudsecurity lijkt nog altijd een probleem te vormen voor bedrijven. Bijna twee derde (64 procent) van het mkb probeert nog altijd een eigen cloudinfrastructuur op te zetten en heeft daar ook moeite mee. Dat komt vooral omdat de ondernemingen geen goede eigen infrastructuur hebben om dit überhaupt mee op te zetten. Ook ontberen ze de nodige kennis en resources hiervoor. Een kwart van de bedreigingen die het mkb mee te maken krijgt, wordt dan ook niet eens onderzocht.

Tegelijk is het wel een positieve ontwikkeling dat de reactiesnelheid flink groter is. 66 procent van de bedrijven reageert binnen een uur op een bedreiging. Meer dan vier vijfde heeft binnen zes uur gereageerd op een bedreiging. “Het midden- en kleinbedrijf heeft te maken met dezelfde bedreigingen en uitdagingen als grotere bedrijven, en maakt significante stappen om de algehele veiligheid te verbeteren”, concludeert senior analist Aaron Sherrill van 451 Research.