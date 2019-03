Accenture Interactive neemt Nederlands Storm Digital over

Accenture heeft voor een onbekend bedrag Storm Digital overgenomen, een full-service digital marketing-bureau gespecialiseerd in social, programmatic en search advertising-diensten. De diensten van het bureau helpen klanten met oplossingen in het marketingdomein.

De overname van Storm Digital versterkt de positie van Accenture Interactive als experience agency in de Nederlandse markt en stelt het bureau in staat om betere klantervaringen te creëren. Dat begint bij creatieve strategie, contentcreatie en marketingactivatie tot en met de cross-mediale optimalisatie van media en campagnes. In combinatie met het recent overgenomen Amerikaanse Adaptly draagt de acquisitie van Storm Digital bij aan het versterken van de capaciteiten van Accenture Interactive Programmatic Services.

Storm Digital

Storm Digital werd opgericht in 2006 en is gespecialiseerd in het creëren van impactvolle digitale ervaringen van klanten voor toonaangevende Nederlandse bedrijven en merken. Het werkt onder meer voor ABN-AMRO, Exact, KLM, Rituals en Transavia. De capaciteiten van het bedrijf omvatten dataverzameling, audience-analytics, social, programmatic en search advertising-diensten, mediaplanning en -inkoop, contentcreatie en digital business-diensten.

Ron Vrijmoet, Managing Director van Accenture Interactive Nederland, stelt dat de expertise van Storm Digital een goede aanvulling vormt op Accenture. “Samen kunnen we onze klanten een hoger niveau datagedreven media-ervaringen bieden.” CEO Viktor van der Wijk van Storm Digital deelt die analyse en is blij met de overname. “Door ons bij Accenture Interactive te voegen, verrijken we ons team en onze klanten met internationaal schaalbare digitale oplossingen die essentieel zijn om successen te behalen in een steeds veeleisender landschap.”

Amsterdam en Groningen

De circa negentig medewerkers van Storm Digital werken vanuit locaties in Amsterdam en Groningen. Zij gaan aan de slag voor Accenture Interactive. Storm Digital bedient klanten in een uitgebreide reeks sectoren, met een specifieke aandacht voor de financiële dienstverlening, automotive, retail en de reisbranche. De overname van Storm Digital is overigens de tweede investering van Accenture Interactive in Nederland. In 2016 werd al de in Amsterdam gevestigde mobile-specialist Mobgen overgenomen. Ook benoemde Accenture Interactive onlangs drie nieuwe creatieve industrieleiders voor zijn team in Nederland.