Gmail werkt aan een functie om e-mails te plannen

De kans is groot dat je de afgelopen jaren momenten hebt gekend dat je liever een mailtje wat later zou willen sturen maar dat je belemmerd was. Na dieper onderzoek in splinternieuwe Gmail-code werd een nieuwe planningsfunctie ontdekt waar Google aan werkt.

Google-specialist 9to5Google heeft in de code details gevonden om e-mails in de toekomst te plannen. Dat kan gaan van twee minuten tot vijftig jaar. De lijnen code werden gevonden in de Gmail-applicatie van Android.

Geplande e-mails kan je eenvoudig schrappen wanneer nodig. Vanaf dan worden het klassieke e-mails die je onmiddellijk kan sturen of verwijderen. Het planningsmechanisme gebeurt via de cloud, zodat je niet online moet zijn wanneer het bericht gepland staat.

De functie is al langer in ontwikkeling en werd al in juli 2018 in de code gespot met enkele referenties. Het is nu wel de eerste keer dat er zoveel informatie beschikbaar is. Mogelijk wordt de functie uitgerold op de 15de verjaardag van Gmail volgende maand.

Nieuwe functies

Google heeft afgelopen periode heel wat functies aan Gmail toegevoegd om het afscheid van Inbox eind maart te rechtvaardigen. Zo voegde het nog nieuwe snelkoppelingsfuncties toe aan Gmail eind januari. De nieuwe snelkoppelingsfuncties worden toegevoegd aan het opmaakvenster voor nieuwe e-mail en zijn bedoeld om gebruikers te helpen met het sneller corrigeren en bewerken van fouten.

Het contextmenu kreeg ook een opfrissing en is nu veel gebruiksvriendelijker. Google heeft nog het één en ander goed te maken. Zijn mailcliënt kan op minder bijval rekenen dan Outlook van Microsoft, dat binnen een bedrijfsomgeving niet alleen veel meer gebruikt wordt, maar door gebruikers ook als beter wordt bestempeld.