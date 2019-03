Atlassian neemt AgileCraft over als aanvulling op Jira

Atlassian wil meer en nieuwe diensten voor zijn klanten aanbieden. Daartoe neemt het nu de startup AgileCraft over, die tools voor het in kaart brengen en volgen van zakelijke projecten verkoopt. De overname moet in april rond zijn.

Met de overname gaat volgens Atlassian een bedrag van zo’n 166 miljoen dollar (146,2 miljoen euro) gemoeid. Daarvan betaalt het 154 miljoen dollar (135,7 miljoen euro) in cash. De rest van het bedrag voldoet het in aandelen. Met deze nieuwe overname verlegt Atlassian zijn oorspronkelijke focus op het verkopen van tools voor het ontwikkelen van software naar een breder aanbod van zakelijke software.

Agile en Jira

Het voornaamste product van Atlassian is nog altijd de Jira-software, waarmee softwareontwikkeling te tracken valt, evenals de BitBucket, waarbinnen ontwikkelaars code opslaan en eraan kunnen samenwerken. AgileCraft biedt bovenal een product waarmee bedrijven projecten in kaart brengen en kunnen volgen.

Dat product doet denken aan de manier waarop ontwikkelaars binnen agile snel software ontwikkelen met kleine updates. Er zijn in heel wat industrieën bedrijven te vinden die zich nu houden aan agile en daarmee niet alleen sneller producten ontwikkelen, maar ook op de kosten die hiermee gemoeid gaan kunnen besparen.

Van essentieel belang

Atlassian en AgileCraft passen goede bij elkaar, mede omdat de software van AgileCraft ontwikkeld is om te werken met de Jira-tools. In een blogpost schrijft Atlassians CEO Scott Farquhar dan ook dat de twee bedrijven een aantal klanten delen die beide tools gebruiken. Daaronder vallen onder meer AT&T en Fidelity Investments.

Die klanten gebruiken Jira om de ontwikkeling van software te plannen en AgileCraft om teams aan elkaar te verbinden. Zakelijk leiders krijgen op die manier ook een overzicht van de verschillende projecten waaraan personeel binnen hun bedrijf werkt. “AgileCraft brengt het teamwork dat verspreid over een organisatie plaatsvindt samen tot een alomvattend beeld dat strategie, werk en de uitkomst daarvan aan elkaar koppelt”, schrijft Farquhar. “En omdat grootschalige technologische initiatieven steeds complexer zijn, is deze zichtbaarheid, context en afstemming van essentieel belang.”