‘AWS Pro-Rate koppelt durfkapitalisten aan startups’

Amazon Web Services doet een proef met een nieuw investeringsprogramma dat specifiek voor risicovolle startups opgericht is. Het programma draagt de naam Amazon Web Services Pro-Rata en moet private investeerders koppelen aan bedrijven die AWS gebruiken, evenals durfkapitaalfondsen waarvan het portfolio vol potentiële cloudklanten zit.

Dat meldt CNBC in een uitgebreid bericht. AWS is het meest winstgevende onderdeel van Amazon geworden en biedt een flexibele IT-infrastructuur aan bedrijven en overheden van alle soorten en maten. Een groot deel van die groei komt voort uit startups die steunen op cloud- en opslagdiensten, waarvan de flexibiliteit van groot belang is voor de groei. Amazon wil die startups laten floreren, al investeert het zelf niets via AWS Pro-Rata.

Durfkapitalisten koppelen

CNBC meldt dat het een e-mail over het programma van AWS aan investeerders heeft gezien. Daarin valt te lezen dat AWS Pro-Rata bedoeld is om durfkapitalisten te koppelen aan startups met “specifieke investeringskansen van het AWS-ecosysteem”. Aan het hoofd van het programma staan Brad Holden, een voormalig partner van TomorrowVentures (van oud-CEO Eric Schmidt van Google), en Jason Hunt. Beiden zijn onderdeel van het business development team van AWS en richten zich op het opbouwen van relaties tussen klanten.

Op het eerste gezicht lijkt het Pro Rata-programma vooral gericht op investeerders die wel bereid zijn te gokken op risicovolle startups. Een van de deelnemers aan het programma is Boom Technology, dat supersonische vliegtuigen wil bouwen die tweemaal zo snel als het geluid kunnen vliegen. De kaartjes daarvoor kosten evenveel als de standaard businessclass tickets op een regulier vliegtuig. Ook Roman, maker van gezondheidsproducten voor mannen en Freightwaves, dat data en analytics biedt voor de transportmarkt doen mee.

Amazon Web Services Pro-Rata is niet de enige dienst van het bedrijf die investeerders koppelt aan startups. Het bedrijf heeft ook AWS Activate dat samenwerkt met bijna 3.000 durfkapitalisten en andere investeerders om het gebruik van technologie te bevorderen. Pro-Rate dient als aanvulling hierop en moet meer nieuwe startups introduceren.