Slack richt zich met nieuwe encryptietool op grote bedrijven

Slack Technologies breidt in een poging om meer zakelijke klanten te verwerven zijn vermogen op het vlak van cybersecurity uit. Het bedrijf lanceert daartoe Slack EKM, een tool die bedrijven er onder meer toe in staat stelt om correspondentie tussen medewerkers te versleutelen met behulp van eigen encryptiesleutels.

Slack versleutelt momenteel al alle data die gebruikers via het berichtenplatform verzenden. Grote bedrijven willen vaak echter ook de mogelijkheid hebben om dat proces zelf te managen. Dat is een veelvoorkomende eis in industrieën die te maken hebben met veel en vooral ook strikte regelgeving in bijvoorbeeld de financiële sector en de gezondheidszorg.

AWS EKS

Slack EKM is dan ook gebouwd op basis van de EKS-dienst van Amazon Web Services. Dat bespaart de ontwikkelaars van Slack niet alleen de tijd en energie die het kost om zo’n product volledig vanuit het niets op te bouwen. Het gebruik van AWS EKS maakt het ook aantrekkelijker voor potentiële klanten.

Bedrijven die te maken hebben met veel controle vanuit overheidsinstanties, en er om die reden de voorkeur aan geven hun eigen encryptiesleutels te gebruiken, vertrouwen immers sneller op een product of een tool die al uitgebreid beproefd is. Daar speelt Slack met het gebruik van AWS EKS slim op in.

Gebruik volgen

Bedrijven kunnen Slack EKM gebruiken om de manier waarop medewerkers intern data delen te controleren. De tool maakt het mogelijk om gebruikers en chatkanalen te blokkeren waarbinnen gevoelige informatie misbruikt is of waarbinnen daar verkeerd mee omgegaan is. Ook is het mogelijk om specifieke berichten en bestanden terug te trekken.

Deze aanpak maakt het voor bedrijven mogelijk om datalekken heel nauwgezet te bestrijden, zonder dat daarbij de complete interne communicatie stil komt te liggen. Als een medewerker dus per ongeluk een financiële spreadsheet in een verkeerd kanaal plaatst, kan een admin die spreadsheet eenvoudig offline halen. Slack EKM maakt het ook mogelijk om het datagebruik in kaart te brengen, zodat duidelijk is wie vanaf welke locatie toegang heeft tot bepaalde kanalen of gegevens.

Slack EKM is een uitbreiding op Slack Enterprise Grid, de versie van de dienst die gericht is op grote bedrijven.