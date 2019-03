CyberArk biedt constante bescherming van privileged accounts in de cloud

Beveiligingsbedrijf CyberArk heeft versie 10.8 van zijn Privileged Access Security Solution onthuld. Daarmee wordt naar eigen zeggen voor het eerst automatische detectie, alerts en tegenmaatregelen voor onbeheerde Amazon Web Services (AWS) accounts geboden. De nieuwe versie biedt een constante controle op privileged accounts in de cloud en beschermt ze.

V10.8 van de Privileged Access Security Solution biedt een standaard tool om bedrijfsrisico’s te ontdekken, anticiperen, voorspellen en inschatten op basis van acties ingedeeld op risiconiveau.

Zo komt V10.8 met just-in-time-toegang voor hybride omgevingen. Daardoor moeten gebruikers eenvoudig kunnen schakelen tussen cloud-gebaseerde en on premise Windows-gebaseerde systemen. Daarnaast is de Privileged Access Security Solution makkelijker te implementeren via Amazon Machine Images.

De nieuwe versie biedt verder constante identificering van privileged accounts, zoals ongebruikte Identity- en Access Management (IAM) accounts. Het gaat daarbij ook om spookaccounts waar geen gebruiker aan gekoppeld is, en EC2-instances en -accounts. Voor bedrijven is het mogelijk om AWS-accounts zodra ze aangemaakt worden te volgen, ongeacht waar ze aangemaakt worden. Daarnaast is het mogelijk om het on-boarding proces van de onbeheerde accounts te versnellen.

Snelheid

V10.8 breidt de mogelijkheden voor het detecteren van en reageren op dreigingen in de cloud uit, door automatische alerts met prioriteit te versturen naar aanleiding van verdacht gedrag. Voor bedrijven is het mogelijk om deze accounts snel over te nemen, door de access key opnieuw aan te maken en roulatie toe te passen.

“Snelheid is cruciaal in het minimaliseren van risico’s. Door automatisering en intelligence samen te voegen, heb je meer succes in het beschermen van organisaties en hun gegevens”, aldus Nir Gertner, chief security strategist, CyberArk. “We kunnen nu een uitgebreide oplossing bieden aan beheerders die privileged access moeten beschermen in hybride omgevingen, zonder dat daar operationele uitdagingen tegenover staan.”