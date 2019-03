Apple lanceert nieuwe 10,5 inch iPad Air en 7,9 inch iPad mini

Apple heeft twee nieuwe iPads onthuld. Het gaat om een nieuwe iPad Air van 10,5 inch en een iPad mini van 7,9 inch . Beide apparaten bevatten een A12 Bionic-chip met Apple’s Neural Engine en een Retina-scherm met True Tone-technologie. Ook ondersteunen de twee tablets de Apple Pencil.

De nieuwe iPad Air moet dankzij de A12 Bionic-chip een boost van 70 procent in prestaties krijgen, evenals twee keer meer grafische mogelijkheden. Het nieuwe Retina-scherm is verder bijna 20 procent groter dan die op de voorganger en heeft een half miljoen meer pixels. De Air weegt bijna 500 gram en is 6,1 millimeter dik. De Air moet verder tien uur mee kunnen gaan op een volle accu.

De nieuwe mini heeft ook een A12 Bionic-chip, waardoor er drie keer meer prestaties en negen keer snellere graphics geleverd worden. Het Retina-scherm is 25 procent helderder dan zijn voorganger en heeft volgens Apple de hoogste pixeldichtheid van alle iPads. Net als de Air kan ook de mini volgens Apple zeker tien uur gebruikt worden op een volle accu.

De twee iPads bieden volgens Apple bovendien dezelfde WiFi-prestaties en LTE-verbindingen als de geavanceerdere Pro-modellen, waar vorig jaar een nieuwe variant van werd onthuld.

Camera’s

De twee tablets bevatten voor- en achterop camera’s. Daarbij gaat het om een 7 megapixel-camera aan de voorkant en een 8 megapixel-camera aan de achterkant. Daarmee moeten de apparaten 1080p HD-video’s kunnen schieten, ook bij weinig licht. Verder is het mogelijk om met de camera’s documenten te scannen of te annoteren en om augmented reality te gebruiken.

De twee nieuwe iPads verschijnen in het zilver, spacegrijs en goud met 64 GB of 256 GB aan opslag. De iPad Air is vanaf 569 euro te koop. De mini is vanaf 459 euro beschikbaar. Beide apparaten bieden ondersteuning voor de Apple Pencil, die los te koop is voor 99 euro.