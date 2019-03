SAS investeert 1 miljard dollar in ontwikkeling van AI

SAS investeert de komende drie jaar 1 miljard dollar (880 miljoen euro) in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). Dat doet het onder meer door software-innovatie, onderwijs, aanbod van expert services en meer. Hiermee bouwt SAS voort op de basis die het al in AI heeft, waaronder advanced analytics, machine learning, deep learning, natural language processing (NLP) en computer vision.

Onderwijsprogramma’s en expert services zorgen ervoor dat leidinggevenden en datawetenschappers zijn voorbereid op de toekomst van AI, met de technologie, vaardigheden en ondersteuning die zij nodig hebben om hun organisaties te transformeren. Jim Goodman, de CEO van SAS, stelt dat deze investering een bewijs is van de voortdurende betrokkenheid van zijn bedrijf bij klanten.

Drie hoofdgebieden

De investering van 1 miljard dollar in AI richt zich op drie hoofdgebieden: Onderzoek en ontwikkeling (R&D) innovaties waarbij SAS blijft voortbouwen op zijn wereldwijde AI-inspanningen; onderwijsinitiatieven die zich richten op de behoeften van de klant om een beter inzicht te krijgen in en te profiteren van AI; en expertdiensten om het rendement van AI-projecten voor de klant te optimaliseren.

Door al die investeringen te koppelen, bereidt SAS zijn klanten voor op wat het een AI-revolutie noemt. Zo kunnen bedrijven zich makkelijker klaarmaken voor verschillende toepassingen hiervan. AI vindt ook zijn weerslag in het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf.

Investeren in R&D

Het eerste vlak waarop het bedrijf investeert is R&D, waarbij het in kerngebieden van AI investeert, met speciale aandacht voor het vereenvoudigen van de voordelen voor gebruikers met verschillende vaardigheidsniveaus. Denk aan zakelijke gebruikers, maar ook data-analisten en datawetenschappers.

SAS integreert AI-mogelijkheden in het SAS-platform en in oplossingen voor data management, customer intelligence, fraude- en security intelligence en risicobeheer, evenals toepassingen voor branches zoals de financiële dienstverlening, overheid, gezondheidszorg, manufacturing en retail. Ook blijft het bedrijf samenwerken met verschillende andere ondernemingen als Accenture, Cisco en Intel om klanten nieuwe ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van AI en machine learning te bieden.

Ontwikkelingen rond onderwijs

SAS investeert ook in het AI Accelerator Programma, waarmee het organisaties en professionals wil helpen om op een door hen gewenst niveau ‘klaargestoomd’ te worden voor AI. Daartoe biedt het bedrijf op maat gemaakte curricula om organisaties te helpen hun AI-vaardigheden te verbeteren.

Ook zijn er certificeringsprogramma’s die analytics professionals en datawetenschappers helpen met het behalen van het certificaat van SAS Certified Professional in AI and Machine Learning. Tot slot is er nog een SAS Analytics Center of Excellence, waarbinnen datawetenschappen en AI-implementaties aan elkaar gekoppeld worden.

AI-analytics

SAS laat ook weten over het Global Education Center, dat in het nieuwe SAS-hoofdkantoor gevestigd is. Daar gebruikt men nieuwe innovaties op het gebied van AI en machine learning om de prestaties te koppelen aan de bedrijfsresultaten. Het nieuwe gebouw is voorzien van duizenden IoT aangesloten sensoren – ingebed in koelers, boilers en luchtventilatoren – die het water- en energieverbruik monitoren.

Door middel van neurale netwerken die gebruikmaken van SAS Event Stream Processing, kunnen de prestaties van sensoren en systemen in real-time worden gevolgd om voorspellingen over het onderhoud te verbeteren en het energie- en waterverbruik te optimaliseren. Bijna de helft van de stroomvoorziening van het nieuwe gebouw wordt geleverd door de naastgelegen SAS Solar Farm, die de inzet van SAS naar duurzaamheid onderstreept.