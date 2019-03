IBM lanceert internationaal betaalnetwerk op blockchain

IBM heeft World Wire gelanceerd, een op blockchain gebaseerd wereldwijd betalingsnetwerk dat realtime grensoverschrijdende transacties en geldwissels ondersteunt in 50 landen. Big Blue gebruikt hiervoor een ‘stabiele munt’ op basis van het Stellar-protocol en de Amerikaanse dollar.



Volgens IBM is World Wire het eerste blockchainnetwerk in zijn soort dat betalingsberichten, clearing en afwikkeling op een enkel geïntegreerd platform integreert. Gebruikers kunnen zelf kiezen uit een verscheidenheid aan digitale activa voor afwikkeling. Momenteel heeft World Wire naar eigen zeggen betalingslocaties mogelijk gemaakt in 72 landen, met 48 valuta’s en 44 bancaire eindpunten.

Internationale betalingen

World Wire fungeert volgens IBM als een netwerkprovider voor internationale betalingen. Dit zorgt ervoor dat point-to-point geldoverdrachten mogelijk worden in plaats van de complexiteit van conventioneel grensoverschrijdend betalingsverkeer. De nieuwe oplossing zou financiële instellingen helpen met het verbeteren van hun dienstverlening aan consumenten. Dit wordt gedaan door het optimaliseren en versnellen van geldwissels, grensoverschrijdende betalingen en geldovermakingen.

“We hebben een nieuw type betalingsnetwerk gecreëerd dat uniek is in die zin dat het het vermogen van bedrijven en consumenten om geld over de wereld te verplaatsen in realtime stroomlijnt. Dit maakt een grotere transparantie mogelijk, zonder concessies te doen aan de wettelijke controles en het beleid dat we nodig hebben om ervoor te zorgen dat er geen slechte actoren in het systeem zijn”, zegt Jesse Lund, hoofd van IBM Blockchain, aan Forbes.

Rendabel vereffeningsinstrument

Lund is van mening dat cryptocurrencies goed kunnen dienen als een “rendabel vereffeningsinstrument”. IBM heeft voor nu gekozen om met Lumens te werken, gezien dit de native asset van het Stellar-netwerk is. Daarnaast is het volgens hem mogelijk om ook andere cryptocurrencies te introduceren, zoals Bitcoin of Ether. Afhankelijk van de vraag van klanten zullen in de loop der tijd meer digitale assets worden toegevoegd.

Het Stellar-protocol biedt volgens Lund duidelijke voordelen in termen van het gebruik van blockchaintechnologie om grensoverschrijdende betalingen via het World Wire-netwerk te vergemakkelijken. “We hadden een protocol nodig dat tokens kon uitgeven en schaalbaarheid had. Stellar kwam vrij duidelijk naar voren. Het biedt de schaalbaarheid die we nodig hadden om de transactievolumes te ondersteunen. Het gaat om duizenden transacties per seconde is”, aldus Lund tegen Forbes.

Euro

IBM laat weten dat er vanuit de hele wereld interesse zou zijn voor World Wire, waaronder Bank Busan en Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC). Zij zouden intentieverklaringen hebben ondertekend om zo hun eigen stabiele munten op World Wire uit te geven. Na goedkeuring worden de euro, Indonesische rupiah, Filipijnse peso, Koreaanse won en de Braziliaanse real aan het World Wire-netwerk toegevoegd.

Volgens de Wereldbank stuurden migranten in 2016 wereldwijd naar schatting zo’n 574 miljard dollar naar familieleden in hun thuisland. De meeste internationale overboekingen zouden in de VS plaatsvinden. Alleen al in 2015 volgens de Wereldbank goed voor een totaal van 56,3 miljard dollar. Voor deze internationale geldtransfers is een reeks tussenpersonen nodig, wat zorgt voor een kostbaar en tijdrovend proces. World Wire zorgt ervoor dat dit in realtime plaatsvindt, doordat het netwerk digitale activa gebruikt om transacties af te wikkelen. Volgens IBM betekent dit, dat fondsen kunnen worden overgedragen tegen een fractie van de kosten en tijd van traditioneel internationaal betalingsverkeer.