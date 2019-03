VS wil eerste exascale supercomputer lanceren in 2021

De eerste details zijn bekend rond de nieuwe generatie supercomputers. Het nieuwe project gebruikt exascale computing en AI om nieuwe ontdekkingen te accelereren. Eind 2021 zou het systeem volledig operationeel moeten zijn.

De supercomputer, genaamd Aurora, wordt gebouwd aan het Argonne National Laboratory en wordt gebouwd door Intel voor de Department of Energy (DOE). Het is de allereerste exascale supercomputer in de VS.

Of het de allereerste wereldwijd zal worden, valt af te wachten. De Chinezen zijn sinds vorig jaar hun topplaats kwijt in de Top 500-ranglijst van supercomputers. Supercomputer Summit (143,5 petaflops) bekleedt de toppositie en later in 2018 veroverde Sierra (94,6 petaflops) de tweede plaats. China zou volgens Science echter werken aan een exascale systeem dat in 2020 klaar zou moeten zijn.

China

Ondanks dat China vermoedelijk het eerst de exascale-poort zal openbreken, wordt verwacht dat Aurora tegen eind 2021 de toppositie zal innemen in de supercomputerlijst. Dit zijn echter allemaal speculaties, want de DOE weet enkel welke ontwikkelingen er in de VS gebeuren.

Aurora staat al sinds 2015 gepland als klassieke supercomputer, maar werd opgeschaald naar exascale in 2017. Een exascale supercomputer kan 1018 berekeningen per seconde uitvoeren. Het systeem wordt specifiek geoptimaliseerd om de datastroom te analyseren van de talrijke DOE-apparatuur. Denk hierbij aan telescopen, particle accelerators en diverse andere detectoren.

“Gezien de recente groei binnen machine learning en bijkomende voordelen voor de wetenschap, wordt Aurora opgesteld als een degelijk platform voor deep learning”, zegt Rick Stevens, specialist rond computing, omgeving en levenswetenschappen bij Argonne. “In totaal wordt er vandaag al aan 100 verschillende AI-applicaties gewerkt over alle nationale labo’s.”

Cray & Intel

Aurora wordt door Intel gebouwd in samenwerking met Cray en Argonne. Het totale contract wordt geschat op 500 miljoen dollar. Intel wil nog geen details kwijt over de architectuur van Aurora. De chips die in Aurora worden verwerkt, worden vandaag nog ontwikkeld en vermoedelijk pas in 2020 gefinaliseerd. Bijgevolg zijn er nog geen technische details bekend rond Aurora zoals rekenkracht en stroomverbruik.

De DOE verwacht dat exascale computing een accelerator is voor wetenschappelijke ontdekkingen en machine learning methodes. AI wordt steeds meer commodity, waardoor de exascale stap cruciaal wordt om verder te kijken dan wat er vandaag mogelijk is. Opvallend: volgens The Verge wordt Aurora de eerste supercomputer van DOE die niet zal worden gebruikt om wapens te ontwikkelen voor de VS.

