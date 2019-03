HPE’s Right Mix Advisor helpt je workloads te verdelen over hybride cloud

HPE lanceert met de ‘Right Mix Advisor’ een dienst die CIO’s moet helpen om op een efficiënte manier te migreren naar een hybride cloudomgeving waar alle workloads op de optimale plaats draaien.

HPE lanceert vandaag de Right Mix Advisor. Dat is een dienst die klanten moet helpen bij hun migratie naar een hybride cloudomgeving. De dienst helpt CIO’s in het bepalen van de juiste cloudmix. Precies dat is volgens HPE zelf het grootste probleem waar CIO’s belast met een migratie mee worstelen. Sommige workloads draaien immers optimaal in de publieke cloud terwijl anderen best on premises blijven staan. Wie zich mispakt, merkt al snel dat de voordelen van een migratie uitblijven terwijl problemen zoals latency misschien zelfs voor een minder goede ervaring zorgen dan voor de migratie.

HPE bouwde Right Mix Advisor op basis van zijn expertise in alles cloud, samen met best practices van Cloud Technology Partners en RedPixie. De dienst kan dankzij iQuate-integratie automatisch miljoenen datapunten in de IT-infrastructuur van een klant analyseren. Die data, gecombineerd met prijsgegevens van cloudvendoren, dienen als fundering van de analyse.

Analyse

Vervolgens maken Pointnext-experten van HPE van de data gebruik om samen het met IT-team van de de klant een objectief en op feiten gebaseerd rapport op te stellen. Dat rapport ontpopt zich uiteindelijk tot een uitvoerbare strategie die aangeeft welke workloads waar moeten draaien, en wat het beste plan van aanpak is om de migratie tot een goed einde te brengen.

HPE maakt zich sterk dat de nieuwe dienst de looptijd van een succesvolle migratie kan verkorten van enkele maanden naar enkele weken omwille van de efficiënte planning. Ook gaat de kans op een mislukte migratie achteruit. Omdat het hele proces gebaseerd is op meetbare datapunten, geeft de Right Mix Advisor bovendien een goede indicatie van de te verwachten kosten. De HPE Right Mix Advisor is een onderdeel van de Composable Cloud-strategie van de hardwarereus.