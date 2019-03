Kaspersky Lab dient klacht in tegen Apple

Het Russische Kaspersky Lab heeft vandaag een antitrustklacht ingediend tegen Apple. Die dient de securityfirma in bij de Russische autoriteiten. Centraal in de klacht staat het feit dat Apple de touwtjes van zijn App Store strak in handen heeft en ontwikkelaars van apps dwingt tot het maken van keuzes die zij niet willen maken.

De crux van het probleem is volgens Kaspersky dat Apple zijn macht over de App Store en het volledige iOS-ecosysteem heeft gebruikt om Kaspersky te dwingen twee functies uit de Kaspersky Safe Kids iOS app te verwijderen. Het ging om de functie die het mogelijk maakten om te beheren welke apps kinderen mogen gebruiken en een functie die browser Safari blokkeerde.

Functies aanpassen

Kaspersky stelt dat Apple deze keuze maakte om te voorkomen dat de app concurreert met het door Apple zelf ontwikkelde Schermtijd. Dat is sinds iOS 12 te vinden in het besturingssysteem. In een blogpost over de antitrustzaak, stelt Kaspersky dat ook de makers van andere apps als AdGuard en Kidslox met diezelfde problemen te maken hadden.

De Russische firma claimt ook dat Apple ondertussen begonnen is om elke app die mogelijk concurreert met ingebouwde iOS-functies aan te laten passen. “Door op dit gebied met regels te komen, breidt Apple zijn macht in de markt naar andere, gelieerde markten uit. Denk aan de softwaremarkt voor ouderlijk toezicht, waarin het maar net een speler is”, schrijft Kaspersky.

Schending antitrustwet

Het vindt deze uitbreiding van Apple naar een andere markt en vooral de manier waarop niet goed en stelt dat deze tegen de antitrustwetgeving ingaat. Kaspersky ziet vooral in de manier waarop Apple andere apps laat aanpassen “de essentiële elementen van een schending van de antitrustwet, die bestaan uit het opwerpen van barrières en het discrimineren tegen onze software”, voegt de antivirusmaker toe.

De klacht is enkel ingediend bij de Federal Antimonopoly Service (FAS) van Rusland en dus niet bij de Europese Unie. Wel erkent Kaspersky de soortgelijke klacht die muziekstreamingdienst Spotify indiende in de Europese Unie.