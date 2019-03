Google Inbox stopt definitief op 2 april

Google heeft eindelijk bekendgemaakt wanneer het gaat stoppen met de Inbox-app. Toen de app gelanceerd werd, noemde het bedrijf deze nog heel ambitieus een “slimmere variant van e-mail”, maar die wist nooit aan te slaan. En dus valt op 2 april 2019 het doek voor de app.

Vorig jaar al liet Google weten dat het doek zou vallen voor Inbox. Maar toen leek het erop dat de app al in 2018 zou sluiten. Dat proces neemt echter heel wat meer tijd in beslag en zal nu nog een kleine twee weken duren. Daarna is het ook echt gedaan met Google Inbox.

Einde verhaal

Gebruikers van Inbox krijgen sinds gisteren een melding te zien in de app. Daarin kunnen ze lezen dat de app op 2 april stopt. Daarnaast bevat de boodschap een linkje naar de Gmail-inbox, met de melding dat “je berichten al op je wachten”. Mensen die dus ooit overstapten van Gmail naar Inbox, moeten vooral terug stappen naar Gmail.

Sinds Google heeft aangekondigd dat het de stekker uit Inbox trekt, heeft het enkele van de beste functies van die app naar Gmail gebracht. Denk onder meer aan Smart Reply, Smart Compose en Follow-Ups. Ook heeft Google de app van een compleet nieuw ontwerp voorzien, dat meer in lijn met Inbox ligt. De overgang is dus redelijk soepel voor mensen die van Inbox naar Gmail terug stappen.

Wiel opnieuw uitvinden

Het is niet voor het eerst dat Google geprobeerd heeft het wiel van de e-mail opnieuw uit te vinden. In 2009 lanceerde het bijvoorbeeld Google Wave, dat functies van e-mail met chat en andere communicatiemiddelen combineerde. Maar al in 2010 werd de stekker uit Wave getrokken.

De hamvraag blijft voor Google en ook andere bedrijven of e-mail ondertussen niet verouderd is en aan vervanging toe is. Tegelijk stellen sommige partijen dat de mail juist een ideaal communicatiemiddel is en met rust gelaten moet worden. Anderen denken weer dat het uitgangspunt goed is, maar dat e-mails de aanvulling van chatdiensten wel kunnen gebruiken. Wat de toekomst ook brengt: het zal zonder Google Inbox zijn.