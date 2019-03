VMware optimaliseert cloudportfolio voor hybride en multicloudomgevingen

VMware heeft zijn cloudportfolio waarmee zakelijke klanten eenvoudig kunnen overstappen naar hybride of multicloudomgevingen een flinke injectie met updates gegeven. De verbetering die het meest in het oog springt, is de introductie van een appliance die vanaf de basis compleet geschikt is voor de hele hybride cloudinfrastructuur van de virtualisatie- en cloudspecialist.

Met de diverse verbeteringen van zijn cloudportfolio wil de leverancier bedrijven en organsiaties beter kunnen helpen om over te stappen van hun bestaande on-premise omgevingen naar hybride of multicloudomgevingen.

Hyperconverged appliance

Hiervoor heeft het nu vooral zijn Cloud Foundation-oplossing zodanig opgepoetst dat het nu direct native draait op een hyperconverged hardwareplatform, in dit geval het Dell EMC VxRail-platform. Dit betekent dat deze toepassing eigenlijk de eerste hyperconverged appliance is die vanaf het begin is ontwikkeld om het hele hybride cloudinfrastructuurportfolio van VMware te draaien.

Volgens de leverancier moet dit geïntegreerde platform tot 60 keer sneller werken dan een normaal geïnstalleerde softwareoplossing. Voor het bereiken van deze betere prestaties beschikt het nu gepresenteerde hypeconverged platform over onder meer betere functionaliteit, lifecycle management en over automatiseringsoplossingen. De appliance is vanaf april 2019 verkrijgbaar.

Optimalisatie van cloudportfolio

Naast de nieuwe hyperconverged appliance kondigt VMware ook andere verbeteringen aan in zijn hybride cloudportfolio. Zo is Cloud Foundation nu beschikbaar in versie 3.7. Verbeteringen zijn onder meer een automatische uitrol van de Horizon 7 virtuele desktopinfrastructuur, waaronder de installatie van applicatie volumes. Ook is de eindgebruikersomgeving aangepast en is er een unified access gateway aan de software toegevoegd.

Ook is Cloud Foundation nu in meer AWS-regio’s beschikbaar, zoals in Centraal Canada, Parijs en in Singapore. Hiermee komt het aantal wereldwijde regio’s waar deze oplossing voor AWS beschikbaar is op dertien.

Overige updates van hybride cloudoplossingen

Verder kreeg ook nog het unified monitoring platform VMware CloudHealth een verbetering, met onder meer rapportagemogelijkheden voor multicloudomgevingen integratie met het cloud analytics- en monitoringsplatform Wavefront van de leverancier.

Andere geintroduceerde verbeteringen zijn nog versie 9.7 van de geautomatiseerde provisioning-, beheer -en dataprotectie-suite vCloud Director en versie 3.0 van vCloud Availability, een unified migratie- en disaster recovery-dienst.