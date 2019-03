SAP heeft verbeteringen voor zijn Analytics Cloud aangekondigd. Het gaat onder meer om nieuwe slimme analytics-functies, enterprise-planningsfuncties en de toevoeging van nieuwe databronnen.

Met de nieuwe updates is het voor gebruikers mogelijk om vragen te stellen over hun data in natuurlijke taal, schrijft ZDNet. Ook kunnen ze geautomatiseerde inzichten in hun data krijgen via de ‘smart discovery’-mogelijkheid. Daarnaast is er een ‘smart predict’-functie, waarmee analisten modellen kunnen trainen om toekomstige uitkomsten te voorspellen.

Op het gebied van enterprise-planning krijgen Analytics Cloud-gebruikers verbeterde live verbindingsmogelijkheden. Dit betekent dat gebruikers complexe planprocessen kunnen verbinden vanuit het gehele bedrijf om end-to-end zakelijke plannen op te stellen. Gebruikers kunnen zakelijke plannen aanmaken en aanpassen met tools buiten Analytics Cloud, bijvoorbeeld in Microsoft Excel.

Ondertussen krijgt de Analytics Cloud ook toegang tot ruim honderd nieuwe databronnen, waarmee het totaal aantal bronnen uitkomt op meer dan 250. Klanten krijgen toegang tot data die zowel in de cloud als on premise staat, van bronnen als SAP BusinessObjects-oplossingen, het SAP HANA dataplatform, de Business Warehouse-applicatie, S/4HANA, S/4HANA Cloud en Marketing Cloud.

Herstructurering

SAP gaat in 2019 flink veranderen, als we hun aankondiging uit januari moeten geloven. Het bedrijf kondigde toen aan te gaan herstructureren, om op lange termijn flinke kosten te kunnen besparen. Vanaf 2020 moeten er besparingen van 750 tot 850 miljoen euro merkbaar zijn voor de organisatie. Een aantal werknemers krijgen een nieuwe functie, anderen krijgen een vervroegd pensioen aangeboden.

De aankondiging van de herstructurering kwam vlak na de presentatie van de resultaten van 2018. De omzet en de winst vielen echter tegen ten opzichte van de verwachtingen van het bedrijf. Op het gebied van cloud groeide het bedrijf bijvoorbeeld met 23 procent, tegenover 37 procent een kwartaal eerder.