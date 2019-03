Cisco heeft een serie aan nieuwe door kunstmatige intelligentie (AI) aangestuurde functies voor Webex gelanceerd. Webex is een tool voor videoconferencing die door ongeveer 130 miljoen mensen per maand gebruikt wordt. De nieuwe functies moeten gebruikers helpen om eenvoudiger meetings op te zetten en gemakkelijk meer te weten te komen over de mensen waar ze mee vergaderen.

Eén van de nieuwe functies is Proactive Join to Webex Assistant. Deze functie vraagt een gebruiker proactief of hij of zij mee wil doen aan een vergadering als ze een vergaderruimte inlopen, weet ZDNet. De functie werkt met de intelligente proximity-technologie van Cisco om de locatie van de gebruiker te bepalen via hun mobiele apparaat. Ook gebruikt het informatie uit de kalender van de gebruiker.

First Match

Daarnaast krijgt Webex Assistant een nieuwe functie genaamd First Match, dat de spraak-AI gebruikt die Cisco in 2017 met MindMeld overnam. De AI moet gebruikers gaan helpen om verbinding te maken met de juiste persoon. Zegt een gebruiker dan bijvoorbeeld “bel Susan”, dan bepaalt First Match met welke Susan je het meest praat via Webex Teams om de juiste match te vinden.

Maakt First Match een fout en is de eerste gok niet de juiste, dan geeft de functie een aantal alternatieve keuzes. In vroege tests gaf Webex gebruikers de drie beste gokken, maar de bovenste was accuraat genoeg dat gebruikers de voorkeur gaven om alleen de eerste match te krijgen.

Webex Assistent is vanaf nu beschikbaar in de gehele Webex Room Series. Dat geldt ook voor First Match. Proactive Join is gelimiteerd beschikbaar, en wordt in juni breed beschikbaar gemaakt.

Webex Meetings

Webex Meetings krijgt ook een aantal nieuwe features, waaronder People Insights. People Insights is gebaseerd op technologie uit de overname van Accompany in 2018. De functie combineert interne data met informatie van het internet, om een rijk, dynamisch profiel op te stellen van deelnemers aan een vergadering. De informatie wordt tijdens een vergadering in een box weergegeven.

Deelnemers aan een vergadering kunnen de informatie die over hen getoond wordt beheren via een instellingenpagina. De box bevat onder meer informatie over de achtergrond van een persoon, maar kan ook data over een bedrijf tonen, bijvoorbeeld beursprijzen en recente nieuwsberichten.

Daarnaast werden nieuwe gezichtsherkenningsmogelijkheden binnen Webex aangekondigd. Met een Webex-apparaat wordt het mogelijk voor een gebruiker om alle mensen in een kamer te identificeren. De functie wordt in juni gelanceerd.