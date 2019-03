HP en Zoom lanceren kant-en-klare conferencing-oplossingen

HP en Zoom hebben tijdens HP Reinvent een samenwerking aangekondigd. Die vertaalt zich in drie kant-en-klare HP Zoom Rooms-oplossingen, waarop uit de doos reeds de videoconferencingsoftware van Zoom is geconfigureerd.

De oplossingen zijn schaalbaar, eenvoudig in gebruik en makkelijk om te implementeren en beheren. Daardoor zijn ze niet alleen interessant in grote bedrijven, maar ook voor het mkb. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend, maar worden dichter bij lancering aangekondigd. De nieuwe oplossingen zijn vanaf augustus bij ons beschikbaar.

HP Elite Slice G2: Een plug-and-play oplossing voor kleine vergaderruimtes en huddle rooms (2 tot 7 mensen), met zowel video, audio als CoRC (Center of Room Control) geïntegreerd.

Een plug-and-play oplossing voor kleine vergaderruimtes en huddle rooms (2 tot 7 mensen), met zowel video, audio als CoRC (Center of Room Control) geïntegreerd. HP Elite Slice G2 Audio Ready: Deze oplossing is bedoeld voor middelgrote vergaderruimtes (7 tot 15 mensen) en biedt de flexibiliteit om het systeem aan te sluiten op bestaande AV-infrastructuur.

Deze oplossing is bedoeld voor middelgrote vergaderruimtes (7 tot 15 mensen) en biedt de flexibiliteit om het systeem aan te sluiten op bestaande AV-infrastructuur. HP Collaboration PC: Deze mini-pc sluit aan op externe AV-randapparatuur en CoRC, zodat bedrijven naar eigen wens kunnen aanpassen en compatibiliteit met bestaande infrastructuur (extra schermen, microfoons, camera’s…) gegarandeerd is. Deze oplossing is vooral interessant in ruimtes met specifieke noden zoals boardrooms, klaslokalen en trainingruimtes.

“Het feit dat onze klanten deze systemen rechtstreeks uit de doos kunnen halen met Zoom Rooms al vooraf geconfigureerd, betekent dat ze honderden of duizenden van deze kamers snel kunnen uitrollen. De opties voor integratie met andere AV-systemen stellen hen in staat om Zoom Rooms te gebruiken voor elke ruimte”, zegt Odel Gal, head of product management bij Zoom.

HP biedt vandaag ook reeds gelijkaardige oplossingen voor Skype aan. “We breiden ons HP Elite Slice G2-portfolio uit en maken het eenvoudiger voor IT-besluitvormers om een ​​intuïtieve en naadloze vergaderruimte-ervaring te kiezen, die werknemers onafhankelijk maakt en IT-bronnen vrijmaakt”, besluit Andy Rhodes, global head of commercial PC’s bij HP.