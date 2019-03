‘UiPath wordt meest waardevolle AI-startup door nieuwe investeringsronde’

Als het aankomt op robotic process automation (RPA) is UiPath een van de voornaamste partijen. Nu schijnt het bedrijf op het punt te staan om een fondsenwervingsronde af te sluiten, waardoor de waardering van het bedrijf boven de 6 miljard dollar (5,2 miljard euro) uit zal komen.

UiPath trekt al langer flink wat investeringen. Zo haalde het sinds 2017 in totaal 448 miljoen dollar (394,6 miljoen euro) op in drie investeringsrondes. Meest recent nog, in november, kwam de waardering van het bedrijf op 3 miljard dollar (2,6 miljard euro) te liggen. De site Business Insider meldt nu op basis van “meerdere anonieme bronnen” dat er gesprekken plaatsvinden tussen UiPath en investeerders waarbij zij tussen de 300 en 400 miljoen dollar (264 en 352 miljoen euro) extra investeren.

Extreem waardevolle startup

Die investering zou ertoe kunnen leiden dat de waardering van UiPath dubbel zo hoog komt te liggen. Het bedrijf zal, als de deal rond is, op een waardering van tussen de 6 en 7 miljard dollar (5,2 en 6,1 miljard euro) uitkomen. Daarmee is UiPath meteen een van de meest waardevolle AI-startups van de wereld, nog waardevoller dan het Chinese SenseTime waarvan de geschatte waarde op 4,5 miljard dollar (3,6 miljard euro) ligt.

UiPath haalde tot nu toe vooral geld op bij durfkapitalisten als Accel, CapitalG en Sequoia Capital. Maar bij deze investeringsronde zal het voor het eerst geld ophalen bij institutionele investeerders als Coatue, T. Rowe Price en Blackstone. Zij hebben veel vertrouwen in het bedrijf dat een belangrijke positie in een steeds waardevollere markt inneemt.

Taken automatiseren

UiPath is een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van RPA. Deze sector ligt in het verlengde van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De achterliggende gedachte is eenvoudig: softwarerobots houden de workflow binnen bedrijven in de gaten en vogelen uit welke taken regelmatig terugkomen. De softwarerobots nemen die taken vervolgens over.

Daartoe heeft UiPath al een uitgebreid ecosysteem opgebouwd. Naast een platform is er een gratis opleidingsprogramma, een gratis editie voor studenten en kleine bedrijven en kunnen ontwikkelaars met elkaar in overleg gaan op forums. Diverse Amerikaanse overheidsinstellingen maken al gebruik van de technologie.