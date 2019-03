Google krijgt nieuwe miljardenboete van EU

Google heeft wederom een miljardenboete gekregen van de Europese Commissie. Ditmaal legt Eurocommissaris Margrethe Vestager het bedrijf een boete van 1,49 miljard euro op voor misbruik van zijn machtspositie op de online advertentiemarkt. Google zou zijn machtspositie gebruikt hebben om andere advertentiebedrijven te benadelen.

Dat meldt de NOS vandaag op basis van bericht van de Europese Commissie. Tussen 2006 en 2016 stelde Google eisen aan sites die van zijn advertentienetwerk gebruik wilden maken. Die eisen waren niet in overeenstemming met de regels die gelden voor de advertentiemarkt. Ondertussen is Google al gestopt met de activiteiten die tegen de geldende regels gaan.

Illegale eisen

Google stelde tot juli 2016 illegale eisen aan sites die gebruik wilden maken van zijn advertentienetwerk. Jarenlang eiste Google in contracten voor AdSense dat er sprake was van exclusiviteit. Een website met Google-advertenties mocht geen advertenties van concurrerende bedrijven plaatsen. Later paste Google dat beleid aan en eiste het de beste plekken op websites op. Verder dwong het klanten om expliciet toestemming te vragen voordat zij advertenties van concurrenten mochten plaatsen.

Voor deze illegale eisen krijgt Google dus een miljardenboete. Analisten waren uitgegaan van een lagere boete, maar deze valt hoger uit vanwege het gigantische marktaandeel van Google. Volgens de Europese Commissie had Google tussen 2006 en 2016 een aandeel van 70 procent. Dat maakte dat de zoekgigant die zware eisen ook daadwerkelijk kon stellen. Uiteindelijk komt de boete uit op 1,29 procent van de jaaromzet van Google afgelopen jaar.

Derde boete

Het is de derde miljardenboete die de Europese Commissie Google heeft opgelegd. Eerder kreeg het bedrijf al een boete van 2,42 miljard euro voor machtsmisbruik bij Google Shopping. Ook legde de Europese Commissie het bedrijf een boete van 4,34 miljard euro op voor machtsmisbruik binnen het mobiele besturingssysteem Android. Daarmee komt het totaalbedrag van de boetes uit op meer dan acht miljard euro.

Toch zal Google er niet van wakker liggen; het bedrijf boekte in 2018 een jaaromzet van 119 miljard euro en een winst van 27 miljard euro. Verschillende partijen zetten dan ook vraagtekens bij de effectiviteit van dit soort boetes. Het is vervelend voor Google, maar pijn doet het uiteindelijk niet op dit soort gigantische bedragen.

Beterschap beloofd

Ondertussen belooft Google zelf beterschap. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen sinds juli 2016, toen het onderzoek begon, diverse aanpassingen aan zijn beleid gedaan. Ook gaat het bedrijf in gesprek met de Europese Commissie om te kijken of er eventueel nog andere aanpassingen nodig zijn. De mogelijkheid bestaat dat Google, net als bij de vorige twee zaken, ook nu in beroep gaat.

Verder laat Vestager weten dat er Europese Commissie nog altijd klachten over Google krijgt. De kans is dus groot dat er nieuwe onderzoeken volgen en dat de juridische strijd tussen de twee partijen voorlopig nog niet voorbij is.