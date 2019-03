Microsoft breidt Teams uit met innovatieve videofuncties

Microsoft heeft Teams uitgebreid met een aantal nieuwe fucties. De chatdienst kan nu worden voorzien van een aangepaste achtergrond en live-ondertiteling. Bovendien is het streamen van live-events mogelijk en worden interacties op een whiteboard duidelijk in beeld gebracht.

Een eerste innovatieve nieuwe functie maakt interacties met een whiteboard in vergaderingen met remote deelnemers eenvoudiger. De persoon voor het whiteboard wordt als het ware gemaskeerd, waardoor het volledige bord te allen tijde zichtbaar blijft. Deze optie zorgt ervoor dat de aantekeningen op het whiteboard beter door deelnemers worden gezien, ook tijdens het schrijven.

Het enige wat een gebruiker nodig heeft, is een webcam. De software legt vervolgens zelf het fysieke whiteboard vast en kan het zelfs digitaal in Microsoft Teams importeren om te bewerken of archiveren. Teams-testers hebben momenteel toegang tot deze optie, voordat het algemeen wordt uitgerold.

Met de aangepaste achtergronden kunnen gebruikers net doen of ze op het strand of in een bos zijn. Het is mogelijk om eigen afbeeldingen te gebruiken. De optie komt later dit jaar beschikbaar.

De nieuwe optie live ondertiteling is vooral een voordeel voor doven, slechthorenden of gebruikers die zich in rumoerige ruimten bevinden. Op het moment dat een spreker de presentatie aanvangt, verschijnt de ondertiteling live in beeld. Microsoft wil in de toekomst de optie uitbreiden met live vertaling.

Live Events

Met Live Events kan een gebruiker live een uitzending streamen voor maximaal 10.000 kijkers. Die kijkers hebben niet noodzakelijk een Teams-account nodig en kunnen zelfs interageren met de uitzending via een live Q&A. Microsoft lanceerde recent een gelijkaardige functie voor LinkedIn.

Microsoft is ten slotte ook nog altijd beveiligde privékanalen in Teams aan het testen, zowel intern als met enkele geselecteerde externe klanten. Die veelgevraagde optie zou later dit jaar beschikbaar moeten zijn. Beheerders kunnen langs deze weg de toegang tot kanalen beperken, zonder dat er afzonderlijke teams hoeven te worden gemaakt.

Ruim 500.000 organisaties

Inmiddels maken ruim 500.000 organisaties gebruik van Microsoft Teams, waarvan 91 van de Fortune 100. Een belangrijke reden daarvoor is natuurlijk dat de chatapp deel uitmaakt van Office 365. Maar ook de toevoeging van steeds meer unieke en gespecialiseerde functies helpen Teams om zich te onderscheiden van grote concurrent Slack.

Gerelateerd: Microsoft integreert Yammer in Teams