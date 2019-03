Commvault en Nutanix gaan nauwer samenwerken in de Benelux

Back-up en disaster recoveryspecialist Commvault en de Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-leverancier Nutanix gaan in de Benelux nauwer samenwerken. Binnen de nu aangekondigde samenwerking, zo laten de partijen aan Techzine weten, komt de aandacht vooral te liggen op ondersteuning van partners bij het combineren van het hyperconverged platform van Nutanix met de Commvault HyperScale Appliance. Concreet bestaat de nauwere samenwerking uit trainingen en marketing- en salesprogramma’s.

Beide partijen zien dat in de Benelux-regio veel partners de combinatie Commvault-Nutanix al aanbieden om bedrijven en organisaties complete oplossingen te bieden voor het moderniseren van hun datacenteromgevingen. Veel eindgebruikers zouden binnen deze trajecten al consequent vragen naar oplossingen die niet alleen de infrastructuur moderniseren, maar ook een antwoord bieden op alle vraagstukken rondom dataprotectie.

Flexibele en schaalbare oplossing

De combinatie van Commvault en Nutanix biedt daarvoor, volgens beide partijen, een hele flexibele en schaalbare oplossing voor een hyperconverged infrastructuur met datamanagement via het Commvault Hyperscale-platform. Eindgebruikers kunnen de gecombineerde toepassing eenvoudig beheren en houden daarbij de controle over waar ze hun data opslaan, on-premise of in iedere willekeurige cloudomgeving.

Veel early-adopters

Een andere belangrijke reden om nauwer te gaan samenwerken is dat beide partijen signaleren dat in de Benelux-regio er veel early-adopters van nieuwe en innovatieve technologische toepassingen zijn. Vaak gaan deze innovatieve eindgebruikers op zoek naar betrouwbare partijen die al hun sporen hebben verdiend en ook door onafhankelijke analisten hoog worden aangeschreven. Vaak komen zij dan, naar eigen zeggen van beide samenwerkende bedrijven, uit bij de combinatie van toepassingen van Commvault en Nutanix.