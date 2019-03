SAP herstructurering: CTO Björn Goerke weg bij ERP gigant

SAP kondigde afgelopen januari aan dat er 4.400 banen zouden verdwijnen. CFO Luka Mucic omschreef dat als een herstructurering die nodig was om het bedrijf weer ‘fit’ te maken. Maar wat niet iedereen verwacht had, was dat ook veel toptalent waaronder de CTO zou verdwijnen van de softwaredivisie.

Persbureau Reuters meldt dat Björn Goerke, de CTO en het hoofd van het cloudplatform van SAP vertrokken is. Samen met hem zijn ook de zeer gewaardeerde programmeurs Thomas Jung en Rich Heilman vertrokken. Beiden waren onder ontwikkelaars van het SAP-ecosysteem erg gerespecteerd. Maar voor CEO Bill McDermott laat dit vooral zien dat hij SAP uit zijn comfortzone wil halen en de transitie naar een bedrijf dat een digitaal platform aanbiedt doorgaat.

Cloudbedrijf worden

Negen jaar geleden kwam McDermott aan boord en maakte hij bekend dat SAP een heel andere richting op moest. Het bedrijf is daar echter nog niet in geslaagd; softwarelicenties en ondersteunend werk blijven goed voor driekwart van de omzet van het bedrijf. De nieuwe cloudzaken zijn kleiner en groeien snel, maar hebben lagere marges.

“De bestaande zaken moeten ondersteund worden met de noodzakelijke knowhow”, aldus Marco Lenck tegenover Reuters. Hij is de voorzitter van de Duitssprekende SAP User Group (DSAG), die 3.500 bedrijven vertegenwoordigt. “We zien dat veel mensen met knowhow het bedrijf verlaten. Dat is een trend die niet te uitgebreid moet worden.”

Herstructurering doorzetten

Maar voor SAP is het wat McDermott betreft noodzakelijk om meer te verdienen met zijn cloudzaken. Om die reden investeert het bedrijf flink in overnames waarmee het die zaken kan doen groeien. Zo noemt Reuters de overname van Qualtrics afgelopen november het bewijs dat McDermott bereid is flink te betalen voor talent dat het nodig heeft.

Dat leidt er dan ook toe dat het aantal personeelsleden zal groeien naar 100.000 voor het einde van dit jaar. Er komt namelijk meer nieuw personeel bij dan er verdwijnt. Volgens McDermott helpt dat vooral om “te investeren in de belangrijkste groeigebieden en ervoor te zorgen dat andere gebieden voorbereid zijn op de toekomst.”

Toch is er forse kritiek op de plannen van McDermott, vooral ook van personeel van SAP. “Bill McDermott zegt dat we een groeibedrijf zijn, maar waar komt de groei vandaan Bill, behalve overnames?” vraagt Dennis Howlett, een van de belangrijkste consultants van het bedrijf. Hij was samen met het eveneens vertrokken bestuurslid Bernd Leukert, de voornaamste kracht achter de programmeertaal die al decennia aan het hart van de producten van SAP staat en vindt dat SAP vooral moet blijven doen waar het goed in is.