Microsoft waarschuwt Windows 7-gebruikers voor end-of-life

Microsoft heeft een patch uitgerold die gebruikers van Windows 7 ervoor gaat waarschuwen dat de updates van het besturingssysteem snel tot een einde komen. De patch die afgelopen woensdag uitgebracht werd, waarschuwt gebruikers voor het einde van een tijdperk.

Vanaf 14 januari 2020 rolt Microsoft niet langer fixes uit voor veiligheidsfouten en kwetsbaarheden. Dat moment komt tien jaar nadat Windows 7 in 2009 werd gelanceerd. En het is een half decennium nadat Microsoft zijn meest recente besturingssysteem, Windows 10, introduceerde.

Snel overstappen

Microsoft probeert zijn gebruikers op een aantal manieren over te halen om over te stappen op zijn nieuwste software. Een belangrijke stok om mee te slaan is het stoppen met software-updates. Zodoende stopt het straks dus met het uitrollen van nieuwe fixes voor kwetsbaarheden die in Windows 7 ontdekt worden. Voor bedrijven en consumenten wordt het op die manier wel tijd om over te stappen.

Vanaf 18 april krijgen gebruikers van Windows 7 een melding te zien waarin ze het advies krijgen snel over te stappen. Dat zijn nog heel wat mensen, want volgens Net Applications heeft Windows 7 nog altijd 40 procent van de markt in handen. Met nog 300 dagen te gaan tot de deadline, tikt de klok voor veel apparaten. Bedrijven hebben de kans om langer veiligheidsupdates te krijgen; zij kunnen tot 2023 updates kopen.

Einde updates

Jarenlang stelde Microsoft gebruikers van Windows 7 ertoe in staat om gratis te updaten naar Windows 10. Maar daar is het bedrijf enige tijd geleden mee gestopt. Nu is het gebrek aan nieuwe veiligheidsupdates de laatste manier voor Microsoft om mensen over te halen tot een overstap. Voor bedrijven zal het in elk geval een goede reden zijn om over te stappen; hun systemen moeten immers goed beveiligd blijven.

Als Microsoft echt stopt met het uitbrengen van patches voor Windows 7, is dat overigens een relatief zeldzame beslissing. Het bedrijf bracht in 2017 nog een veiligheidsupdate uit voor Windows XP, waar het al drie jaar geen update meer voor had uitgebracht. Op die manier wilde Microsoft de verspreiding van de WannaCry-ransomware tegengaan.

Overigens zal Windows 8 vanaf 10 januari 2023 geen updates meer krijgen.