Kunstmatige intelligentie (AI) heeft in 2030 ongeveer 80 procent van alle project management office (PMO) taken overbodig gemaakt. Dat voorspellen analisten van Gartner. Het gaat hierbij onder meer om taken als het verzamelen, volgen en rapporteren van data. Die taken worden binnenkort door software uitgevoerd, in plaats van door mensen.

“Kunstmatige intelligentie gaat voor een revolutie zorgen binnen hoe programma- en portfoliomanagement (PPM) leiders technologie inzetten om hun zakelijke doelen te ondersteunen”, zegt Daniel Stang, een research vice president bij Gartner, tegenover Silicon Angle. “Op dit moment zijn de tools die voor hen beschikbaar zijn niet voldoende om te kunnen voldoen aan de eisen van een digitaal bedrijf.”

Gartner stelt dan ook dat projectmanagement rijp is voor een overname door AI, nu aanbieders van software voor programma- en portfoliomanagement nieuwe technologieën toe beginnen te voegen aan hun producten. Daarnaast zou er een flinke verstoring op de markt gaan komen door nieuwe spelers.

Nieuwe technologieën

In 2030 zullen bedrijfsleiders volgens Gartner in staat zijn om systemen te vragen welke projecten geassocieerd zijn met specifieke bedrijven. Ook kunnen ze dan statusupdates krijgen en delen van vergaderingen vastleggen. Deze taken worden nu vooral door mensen uitgevoerd, maar in de toekomst worden ze steeds vaker afgehandeld door chatbots. Bovendien worden ze dan accurater uitgevoerd.

“Door spraak-AI en chatbots te gebruiken, kunnen PPM- en PMO-leiders beginnen met het gebruiken van hun eigen stem om vragen te stellen aan een PPM-softwaresysteem en commando’s doorgeven, in plaats van een toetsenbord en muis te moeten gebruiken”, aldus Stang.

Gartner raadt project- en portfoliomanagementleiders dan ook aan om te beginnen met het overwegen van hoe zij nieuwe technologieën als spraak-AI, machine learning en robotverwerkingen zo snel mogelijk kunnen implementeren. “Nu AI wortel begint te schieten in de PPM-softwaremarkt, zullen de PMO’s die kiezen om de technologie te omarmen een vermindering zien in onverwachte problemen in projecten en risico’s die geassocieerd zijn met menselijke fouten.”