‘KPN wil 5G-netwerk aan gaan leggen met apparatuur van Huawei’

KPN zou zijn 5G-netwerk aan willen leggen door de Chinese fabrikant Huawei. Dat stellen bronnen die bij de voorbereidingen betrokken zijn tegenover RTL Z. Huawei is momenteel een omstreden bedrijf, omdat diverse landen zich zorgen maken over de invloed van de Chinese overheid op het bedrijf.

Diverse landen, waaronder de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland, hebben een ban gezet op apparatuur van Huawei. Reden is dat ze bang zijn dat de Chinese overheid via die technologie zou kunnen spioneren op de landen. Onder druk van de Verenigde Staten neemt die angst in Europese landen ook toe. Overigens hebben veiligheidsexperts geen bewijs gevonden voor die beschuldigingen, en de Amerikanen hebben hun bewijs nooit openbaar gemaakt.

In Nederland is er nog geen ban, maar is het kabinet wel bezig met het formuleren van beleid over de toenemende invloed van Chinese bedrijven. GroenLinks zei in februari nog dat Nederland de apparatuur van het bedrijf en andere Chinese fabrikanten moet vermijden.

Beslissing KPN

KPN lijkt dus vooruit te lopen op dat beleid. Bronnen van RTL Z zeggen dat KPN en Huawei alleen nog hun handtekening hoeven te zetten onder het contract voor de aanleg van het 5G-netwerk. De Chinese fabrikant zou deze maand al beginnen met de bouw. Een woordvoerder van KPN stelt echter dat er nog geen definitieve beslissing is genomen over de leverancier van het 5G-netwerk. Het bedrijf bevestigt en ontkent verder niet dat het met de Chinezen wil gaan samenwerken.

De woordvoerder zegt verder dat KPN op de hoogte is van de beschuldigingen aan het adres van Huawei. “Veiligheid heeft topprioriteit bij KPN, wij waken 24/7 over onze netwerken, apparatuur en infrastructuur en zijn op continue basis in dialoog met relevante stakeholders, waaronder de overheid, ook over dit soort onderwerpen.”

Huawei heeft nog niet op het gerucht gereageerd. Het ministerie van Economische Zaken wil nog niet op het nieuws ingaan, zolang de beslissing van KPN nog niet officieel door de twee bedrijven is bevestigd.