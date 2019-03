New York City krijgt spoedig zelfrijdende shuttles

Het moment waarop mensen in de stad New York City gebruik kunnen maken van autonome voertuigen komt rap dichterbij. Optimus Ride, een bedrijf uit Boston, is van plan om zelfrijdende shuttles in te zetten. Die moeten al in de tweede helft van 2019 de weg op gaan in Brooklyn Navy Yard.

Het industriële complex is het thuis voor zo’n vierhonderd bedrijven. Ook wonen er ongeveer 850 mensen. Daarmee is het bepaald geen groot gebied om te bedienen met zelfrijdende shuttles, maar wel een goede locatie om proeven te doen. De shuttle rijdt rond door het complex en doet dat in een gebied dat met behulp van geofencing vastligt. Passagiers zullen voornamelijk de mensen zijn die werken bij de bedrijven in de omgeving. Ook stoppen de auto’s bij een klein dok van de East River Ferry van New York.

Nu al uitbreiding

New York City is niet de enige plek waar je shuttles van Optimus Ride tegen kan komen. Het bedrijf heeft laten weten dat het ook van plan is om de shuttles in de Paradise Valley Estates in Fairfield, California, in te zetten. Ook dat is een klein gebied, waarbij de bewoners de voertuigen mogen gebruiken. Hoeveel voertuigen er in totaal in de twee gebieden zullen rijden is niet zeker.

CEO Ryan Chin van Optimus Ride laat weten dat het een manier is om “onze missie om mobiliteit te transformeren” te bevorderen. “We zijn blij dat we het eerste bedrijf mogen zijn dat zelfrijdende voertuigen in de staat New York uitrolt.” Tegelijk is zijn bedrijf wat hem betreft ook toonaangevend als het aankomt op zelfrijdende systemen in vastgelegde gebieden.

De staat New York is al langer de voornaamste keuze voor bedrijven om proeven te doen met zelfrijdende voertuigen. Twee andere bedrijven hebben al proeven gedaan daar, maar Optimus Ride is de eerste die dat op commeciële basis doet.